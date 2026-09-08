Spektakl pod vedrim nebom: Ovako će izgledati teren za prvi meč Evropskog prvenstva u Italiji (FOTO)

Evropsko prvenstvo za odbojkaše počinje sutra, a grupa "A" koja se igra u Italiji počeće u četvrtak na potpuno nesvakidašnji način, utakmicom na otvorenom, na jednom od najpoznatijih trgova u Napulju.

Foto: Printskrin/ X/@VolleyActu

Reprezentacija Italije i Švedska u četvrtak, 10. septembra, od 21.05 odigraće utakmicu otvaranja grupe "A" na Evropskom prvenstvu 2026 na trgu Piazza del Plebiscito u samom srcu Napulja. Za ovu priliku izgrađena je privremena odbojkaška arena, pa će se evropski šampionat otvoriti u ambijentu koji više podseća na veliki sportski spektakl nego na klasičnu odbojkašku halu.

Fotografije koje su objavljene na društvenim mrežama pokazuju kako izgleda novoizgrađeni teren, postavljen ispred monumentalnih građevina Piazza del Plebiscito. Italijanska reprezentacija već je stigla u Napulj i odradila prvi trening na samom mestu odigravanja utakmice kako bi se igrači navikli na specifične uslove igranja na otvorenom.

On aura droit à un cadre absolument magnifique pour le match d’ouverture de l’EuroVolley masculin jeudi soir ! 🤩🇮🇹



Une arène spécialement installée pour l’occasion sur la Piazza del Plebiscito en plein cœur de Naples ! 🏟️



📸 fédération italienne pic.twitter.com/mtrsraBREC — VolleyActu (@VolleyActu) September 8, 2026

Posebno je zanimljivo što će odbojkaši prvi meč šampionata odigrati pod otvorenim nebom. Za utakmicu je postavljen kompletan privremeni stadion sa tribinama, a prema podacima CEV-a, arena može da primi oko 6.500 gledalaca.

Italijani u ovaj šampionat ulaze kao domaćini i aktuelni svetski šampioni, a danas je tokom dana potvrđeno da će na Evropskom prvenstvu biti jači za najboljeg odbojkaša današnjice, Alesandra Mikjeleta koji se vraća na teren nakon sedmomesečnog odsustva.

Ovakav način otvaranja prvenstva predstavlja svojevrsni spoj sporta i jedinstvenog ambijenta jednog od najpoznatijih italijanskih gradova. Nakon Napulja, takmičenje se u Italiji seli u Modenu ("Pala Panini"), potom u Torino ("Palavela"), dok je završnica predviđena za Milano i veličanstvenu "Pala Italiju".