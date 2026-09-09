OVAJ GRAD JE MALA VENECIJA NA JADRANU: Nema kanala ni gondola, ali ulice izgledaju kao da ste stigli u Italiju

NEMA gondola koje klize kanalima niti čuvenog Trga Svetog Marka, ali je dovoljno da zakoračite u njegove uske ulice i na trenutak možete pomisliti da ste stigli u Italiju. Piran, mali primorski grad u Sloveniji, vekovima nosi snažan pečat Venecije, a danas važi za jedno od najfotogeničnijih mesta na Jadranu.

Frank Bienewald / imago stock&people / Profimedia

Kuće zbijene jedna uz drugu, uske kamene ulice, crveni krovovi, trgovi i more koje se pojavljuje gotovo iza svakog ugla - Piran je grad koji se najbolje upoznaje peške.

Njegova sličnost sa Venecijom nije slučajna. Grad je vekovima bio pod snažnim uticajem Mletačke republike, što je ostavilo prepoznatljiv trag na arhitekturi i izgledu starog gradskog jezgra.

Danas je čitav stari grad zaštićen kao kulturno-istorijski spomenik, a srednjovekovni raspored ulica ostao je jedno od njegovih glavnih obeležja.

Trg koji je nekada bio luka

U samom srcu Pirana nalazi se Tartinijev trg, nazvan po čuvenom violinisti i kompozitoru Đuzepeu Tartiniju, koji je rođen upravo u ovom gradu.

Zanimljivo je da se na mestu današnjeg prostranog trga nekada nalazila mala luka za ribarske čamce. Krajem 19. veka luka je nasuta i na njenom mestu formiran je trg koji je danas jedan od najprepoznatljivijih simbola Pirana.

Oko njega se nalaze građevine koje svedoče o venecijanskom uticaju, među kojima se posebno izdvaja čuvena Venecijanska kuća, jedan od najlepših primera venecijanske gotike u gradu.

Pogled zbog kojeg vredi popeti se iznad grada

Iznad crvenih krovova Pirana uzdiže se Crkva Svetog Đorđa sa zvonikom, jedna od najprepoznatljivijih tačaka gradske panorame.

Sa ovog dela grada pruža se pogled na Jadran, staro gradsko jezgro i Tršćanski zaliv, a po vedrom vremenu vidik doseže daleko preko mora.

Još jedno mesto koje vredi posetiti su ostaci srednjovekovnih gradskih zidina. Šetnja uz očuvane kule i zidove pruža jedan od najlepših pogleda na gusto zbijene kuće, Tartinijev trg i more koje okružuje poluostrvo.

Grad koji je izgradila so

Iako ga danas turisti pre svega prepoznaju po arhitekturi i moru, istorija Pirana neraskidivo je povezana sa solju.

Piranske solane vekovima su imale važnu ulogu u razvoju i bogatstvu grada, a so se u ovom delu slovenačke obale i danas proizvodi tradicionalnim metodama.

Zbog toga Piran nije samo mesto za fotografisanje i šetnju uz more. Iza njegovih fasada, malih trgova i kamenih prolaza nalazi se istorija grada koji je svoj izgled gradio između Mediterana, Venecije i Jadrana.

I možda upravo zato, kada se sa gradskih zidina pogled spusti na crvene krovove i more, nije teško razumeti zašto ga nazivaju – malom Venecijom na Jadranu.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs