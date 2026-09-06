Tijana Bošković u suzama nakon bronze: „Ova medalja ima veliku težinu“

Tijana Bošković u svojoj bogatoj kolekciji ima zlatne, srebrne, a sada i još jednu bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Ipak, najnovije odličje za jednu od najboljih srpskih odbojkašica ima posebnu vrednost.

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Srbija je do bronze došla pobedom nad Poljskom od 3:1, samo dan nakon ubedljivog poraza od Turske u polufinalu. Uz to, aktuelni sastav je značajno drugačiji i podmlađen u odnosu na generacije koje su prethodnih godina donosile najveće uspehe.

Do pobede nas je predvodila Tijana Bošković sa 29 osvojenih poena, a koliko joj uspeh znači najbolje pokazuju suze tokom slavlja velikog uspeha sa saigračicama.

Nakon toga dala je izjavu srpskim medijima, a na početku Boškovićeva nije krila koliko joj znači što je ekipa uspela da se podigne posle teškog poraza.

„Složila bih se da ova medalja ima veliku težinu. Posle prošle godine, kada nismo uspele da napravimo rezultat, povratak na postolje posle 2024. je svakako velika stvar. Posebno kada se uzme u obzir da ova ekipa nije ista kao ranije i da imamo devojke koje se prvi put susreću sa ovakvom atmosferom“, rekla je Tijana.

Posebno je pohvalila mlađe saigračice, koje su, kako kaže, pokazale karakter onda kada je bilo najteže.

„Ponosna sam na sve, a posebno na mlađe devojke i način na koji su danas izašle na teren. Posle jučerašnje veoma loše utakmice nije bilo jednostavno pronaći igru i ritam. Zato svaka čast svima. Presrećne smo što smo takmičenje završile pobedom.“

U Istanbulu je Boškovićeva imala i posebnu podršku sa tribina. Njena porodica je doputovala kako bi bila uz nju tokom završnice šampionata.

„Njihova podrška je uvek najveća i posebna. Istanbul nije toliko daleko ni od Bileće ni od Beograda, pa su iskoristili priliku da dođu. Verujem da im je bilo stresno i juče i danas, ali kada se sve ovako završi, svi smo presrećni.“

Tijana se osvrnula i na to kako je njen otac doživeo poraz od Turske.

„Teško, kao i svi. Ali bez obzira na to šta uradim, oni su ponosni na mene, kao i na sve nas. Mislim da smo mnogo toga donele Srbiji igrajući za reprezentaciju i da nam se možda može oprostiti ako medalja ovog puta nije ona najsjajnija.“

Iako je Srbija propustila priliku da se bori za zlato, Boškovićeva je iz Istanbula otišla zadovoljna. Smatra da poraz od Turske nije dokaz da Srbija ne može da se nosi sa tom selekcijom.

„Iskreno, vraćamo se kući srećne. I dalje mislim da Turska nije protivnik sa kojim ne možemo da igramo i da se nosimo. Možda smo takav poraz juče i mogle da očekujemo u određenoj meri, jer neke mlađe devojke nisu ranije osetile ovakvu atmosferu i prvi put su igrale tako važne mečeve. To iskustvo nam je nedostajalo.“

Posebno joj je drago zbog povratka Maje Ognjenović u reprezentaciju. Posle njenog odlaska nakon Olimpijskih igara 2024. godine, malo ko je očekivao da će je ponovo gledati u nacionalnom dresu.

„Stvarno sam prezadovoljna. Pre svega mi je drago zbog Maje, koja se posle onog nenjavljenog oproštaja 2024. godine vratila i ponovo osvojila medalju.“

Na pitanje da li će ova generacija nastaviti zajedno i u budućnosti, Tijana nije želela da otkriva previše.

„Videćemo. Nećemo sada o tome da pričamo. Treba da uživamo u ovom uspehu i to je najvažnije.“

A kada je trebalo da objasni zbog čega će ovu bronzu pamtiti drugačije od prethodnih medalja, Boškovićeva je bila potpuno iskrena.

„Pamtiću je po tome što nije sve bilo idealno. Nemamo snagu koju smo ranije imale, da svaki put na pritisak protivnika odgovorimo dobrom igrom. Imale smo padove i prošle i ove godine, u Ligi nacija i sada na Evropskom prvenstvu. Ponekad se uvuku nesigurnost i panika, što nam se ranije nije dešavalo.“

Ipak, ono što je Srbija pokazala u borbi za bronzu uliva joj optimizam.

„Danas je, ako izuzmemo treći set, sve funkcionisalo zaista odlično. Mislim da je to pokazatelj da je ekipa sazrela na pravi način.“

Boškovićeva se osvrnula i na trenutak koji je tokom meča zabrinuo celu ekipu. Zoran Terzić je u jednom trenutku iznenada napustio klupu i otišao u svlačionicu.

„Jesam se zabrinula. Niko nije znao šta se dešava jer je iznenada napustio utakmicu. Bile smo srećne kada smo videle da se vratio na klupu. Nadam se da je sve u redu, to je najvažnije.“