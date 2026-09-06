Fudbal

Delegacija Partizana stigla na "večiti derbi": Evo ko je sve na "Marakani"

Новости онлајн/А.И.

06. 09. 2026. u 18:59

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Fudbaleri Partizana gostuju Crvenoj zvezdi, a pred meč zvaničnici FSS i gostujućeg kluba stigli su na stadion.

Делегација Партизана стигла на вечити дерби: Ево ко је све на Маракани

FOTO: Printskrin/Instagram/ Novosti sport

Nedugo pred početak meča stigao je i komesar sudijske komisije Frenk de Bleker, kao i Branko Radujko, selektor Veljko Paunović i drugi zvaničnici FSS. 

A evo kako je dočekana i delegacija Partizana. Predvođena Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem stigli su čelnici crno-belih, kako je to izgledalo pogledajte: 

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