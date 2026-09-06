Delegacija Partizana stigla na "večiti derbi": Evo ko je sve na "Marakani"
Fudbaleri Partizana gostuju Crvenoj zvezdi, a pred meč zvaničnici FSS i gostujućeg kluba stigli su na stadion.
Nedugo pred početak meča stigao je i komesar sudijske komisije Frenk de Bleker, kao i Branko Radujko, selektor Veljko Paunović i drugi zvaničnici FSS.
A evo kako je dočekana i delegacija Partizana. Predvođena Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem stigli su čelnici crno-belih, kako je to izgledalo pogledajte:
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
Na dan Večitog derbija: Zvezda dovela igrača, kojeg je klub oterao zbog Ratka Mladića!
06. 09. 2026. u 17:15
Na dan Večitog derbija: Zvezda dovela igrača, kojeg je klub oterao zbog Ratka Mladića!
06. 09. 2026. u 17:15
Bronza! Srpske odbojkašice porazile Poljsku i osvojile medalju na Evropskom prvenstvu!
06. 09. 2026. u 17:10 >> 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Bošković je Srpkinja, a Vargas nije? Odakle je Kurtagić?" Predsednik odbojkaškog saveza Turske žestoko "napao" Terzića
TURSKA je danas savladala Srbiju sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva, a nakon meča dosta toga imao je da kaže predsednik turskog odbojkaškog saveza, Mehmet Akif Ustundag.
05. 09. 2026. u 17:29
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)