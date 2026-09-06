Terzić zadovoljan nakon pobede nad Poljskom: "Osvajanje svake medalje je uspeh, ljudi to moraju da shvate"

Srbija je uspela da se oporavi posle teškog poraza od Turske i Evropsko prvenstvo završi na pobedničkom postolju. Izabranice Zorana Terzića savladale su Poljsku sa 3:1 u meču za bronzu, a selektor je posle utakmice govorio bez mnogo uvijanja o onome što je njegova ekipa pokazala u Turskoj.

Bunyamin Celik / AFP / Profimedia

Terzić je najpre prokomentarisao situaciju zbog koje je tokom utakmice nakratko napustio klupu i otišao u svlačionicu, poručivši da nije bilo nikakvih problema.

Kada je reč o samom turniru, selektor je naglasio da osvajanje bilo koje medalje mora da se vrednuje kao veliki rezultat.

" Uspeh je svaka medalja, to ljudi već jednom moraju da shvate. Možda će u nekom narednom periodu uspeh biti peto ili šesto mesto, a možda i prvo. Sve zavisi od ekipe, ali i od konkurencije" - rekao je Terzić.

Posebno ga je obradovalo što je Srbija, izuzev polufinala, na turniru uglavnom prikazivala veoma dobru igru. Po njegovoj oceni, duel sa Poljskom bio je možda i najbolji meč reprezentacije na ovom šampionatu.

"Samo jednu utakmicu smo odigrali slabo, nažalost, baš polufinalnu. Sve ostale su bile jako dobre, a današnju smo verovatno odigrali i najbolje. Držali smo ritam, osim onih desetak poena kada mene nije bilo tu" rekao je selektor, uz osmeh.

Terzić je priznao da su ga odbojkašice prijatno iznenadile. Iako je Srbija u svaki turnir ulazila sa najvišim ambicijama, smatrao je da će borba za bronzu biti izuzetno teška.

"U našim glavama je uvek zlato. Sa druge strane, Poljakinje su tu bronzu želele više od svega, jer dugo nisu osvojile medalju. Mislio sam da će nam danas biti jako teško da pobedimo, ali su me devojke demantovale. Hvala Bogu, odigrale su bolje, a posle onoga od juče gore nije ni moglo" - podsetio je Terzić.

Za Terzića je ova bronza posebno značajna i zbog igračica koje su tek ušle u reprezentativni sistem. Sada su, kako kaže, imale priliku da iz prve ruke osete koliko je teško stići do medalje na Evropskom prvenstvu.

"Mnogo je značajna zbog tih novih devojaka. One moraju da shvate da medalje ne dolaze same od sebe. Gledale su na televiziji Maju, Tijanu i Brankicu kako osvajaju medalje i možda im je sve to izgledalo lako. Sada su videle da nije lako, ali su istovremeno posle medalje dobile samopouzdanje i shvatile da i one to mogu.", nastavio je seletkor Srbije.

Selektor se još jednom osvrnuo i na polufinalni duel sa Turskom, koji je ocenio kao jedan od najlošijih mečeva Srbije na evropskim prvenstvima u poslednjih nekoliko decenija.

"Juče sam to rekao, a posle sam pogledao i snimak. Mislim da od 2009. godine nismo odigrali tako lošu utakmicu na Evropskom prvenstvu. Desilo se nekoliko loših stvari. Nove igračice su prvi put igrale polufinale u Turskoj, pred tolikim brojem ljudi. A ako Tijana odigra nešto slabije, nije ni ona Supermen.", jasan je bio Terzić.

Terzić je istakao da je Srbiji u polufinalu nedostajalo nekoliko važnih igračica, pre svega na poziciji srednjeg blokera.

"Normalno je da smo izgubili. Nedostajale su nam neke igračice, pre svega srednji blokeri. Ostale su odradile svoj posao, ali mislim da bismo sa Majom Aleksić i Mašom Kirov bile još jače.", podsetio je Terzić na izostanke dve bitna šrafa na mrežu.

Na kraju, iskusni selektor imao je još jedan veliki razlog za zadovoljstvo. Bronza protiv Poljske bila je njegova sedma medalja sa Evropskih prvenstava.

"Zadovoljan sam, ne samo zbog medalje već i zbog načina na koji smo je osvojili, protiv dobre ekipe Poljske. Značiće nam i za plasman na Olimpijske igre, zbog toga sam posebno srećan. Ovo je moja sedma medalja: tri zlata, dva srebra i dve bronze. Tako da sam sigurno srećan i zadovoljan.", rekao je za kraj čuveni trener reprezentacija Srbije.