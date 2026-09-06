Fudbal

Scena za istoriju: Navijači Zvezde i Partizana uglas skandirali ime preminulog Ratka Mladića! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 18:59

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Večiti derbi, 180. po redu, igra se na stadionu "Rajko Mitić".

Сцена за историју: Навијачи Звезде и Партизана углас скандирали име преминулог Ратка Младића! (ВИДЕО)

Foto: Novosti/Č.V.

Sve je spremno za okršaj Crvene zvezde i Partizana, koji se na Marakani sastaju u okviru osmog kola Superlige Srbije.

Šampion iz Ljutice Bogdana važi za favorita protiv tima iz Humske, koji će pokušati da lošu formu popravi dobrim rezultatom na stadionu "Rajko Mitić".

Nedugo pre početka utakmice, sjajan prizor viđen je na najvećem srpskom sportskom objektu, pošto su navijači oba kluba uglas skandirali ime generala Ratka Mladića, komandanta Glavnog štaba vojske Republike Srpske.

Proslavljeni srpski general nedavno je, 28. avgusta, preminuo u Haškom tribunalu, a njegovo ime su "delije" skandirale i na meču Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja.

Pogledajte kako su "delije" i "grobari" odali počast Ratku Mladiću:

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