Scena za istoriju: Navijači Zvezde i Partizana uglas skandirali ime preminulog Ratka Mladića! (VIDEO)
Večiti derbi, 180. po redu, igra se na stadionu "Rajko Mitić".
Sve je spremno za okršaj Crvene zvezde i Partizana, koji se na Marakani sastaju u okviru osmog kola Superlige Srbije.
Šampion iz Ljutice Bogdana važi za favorita protiv tima iz Humske, koji će pokušati da lošu formu popravi dobrim rezultatom na stadionu "Rajko Mitić".
Nedugo pre početka utakmice, sjajan prizor viđen je na najvećem srpskom sportskom objektu, pošto su navijači oba kluba uglas skandirali ime generala Ratka Mladića, komandanta Glavnog štaba vojske Republike Srpske.
Proslavljeni srpski general nedavno je, 28. avgusta, preminuo u Haškom tribunalu, a njegovo ime su "delije" skandirale i na meču Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja.
Pogledajte kako su "delije" i "grobari" odali počast Ratku Mladiću:
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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