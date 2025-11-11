IZMAKLA MEDALJA: Damir Mikec i Zorana Arunović 10. na Svetskom prvenstvu

Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su danas deseto mesto u takmičenju miks parova u disciplini vazdušni pištolj 10 metara na Svetskom prvenstvu, koje se održava u Kairu.

Foto: Profimedia

Arunović i Mikec su u kvalifikacijama zabeležili 579 krugova.

"Olimpijski šampioni i osvajači bronze na ovogodišnjem Prvenstvu Evrope su do pred kraj kvalifikacija bili među prva četiri tima. U poslednjoj, trećoj, seriji pali su u plasmanu i ostali bez ulaznice u mečeve za medalje", navode iz SSS.

Srbiju su u takmičenju miks parova predstavljali i juniori Nađa Martinović i Uroš Gajić, koji su na kraju zauzeli 52. mesto.

Zlatnu medalju osvojili su Kinezi Ksianksun Jao i Kai Hu, koji su u finalu bili bolji od indijskog para Eša Sang/Samrat Rana rezultatom 16:10. Bronza je pripala miks paru iz Južne Koreje, Jejin Oh/Suhjeon Hong.

