JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.

Antolin Gonsales, 23-godišnji bivši vozač Formule 3, danas je priznao da je ubio svog oca.

Tragedija se dogodila u Španiji, nakon incidenta koji se desio 5. jula ove godine u industrijskom skladištu u Burgosu.

Prema Gonsalesovom priznanju, ubistvo je usledilo nakon žestoke svađe, navodno je otac prvi zgrabio nož, što je dovelo do borbe u kojoj ga je sin ubodom u vrat usmrtio.

Nakon toga, bacio je nož u reku Arandilja i pobegao, ali...

Uhapšen je nekoliko sati kasnije u selu Sinovaš.

Otac, star 56 godina, pronađen je živ ali je preminuo uprkos pomoći hitne službe.

Gonsales je trenutno u pritvoru i pojavio se pred sudom u Aranda de Duero, gde traži smanjenje kazne.

Ovaj slučaj šokirao je špansku javnost, s obzirom na Antolinovu solidnu karijeru u motosportu.

