Ostali sportovi

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

Новости онлине

23. 10. 2025. u 16:05

Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.

ЈЕЗИВА ИСПОВЕСТ! Возач Формуле признао: Ножем сам убио оца!

Foto: AP

Antolin Gonsales, 23-godišnji bivši vozač Formule 3, danas je priznao da je ubio svog oca.

Tragedija se dogodila u Španiji, nakon incidenta koji se desio 5. jula ove godine u industrijskom skladištu u Burgosu.

Prema Gonsalesovom priznanju, ubistvo je usledilo nakon žestoke svađe, navodno je otac prvi zgrabio nož, što je dovelo do borbe u kojoj ga je sin ubodom u vrat usmrtio.

Nakon toga, bacio je nož u reku Arandilja i pobegao, ali...

Uhapšen je nekoliko sati kasnije u selu Sinovaš.

Otac, star 56 godina, pronađen je živ ali je preminuo uprkos pomoći hitne službe.

Gonsales je trenutno u pritvoru i pojavio se pred sudom u Aranda de Duero, gde traži smanjenje kazne.

Ovaj slučaj šokirao je špansku javnost, s obzirom na Antolinovu solidnu karijeru u motosportu.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM