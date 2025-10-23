JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
Antolin Gonsales, 23-godišnji bivši vozač Formule 3, danas je priznao da je ubio svog oca.
Tragedija se dogodila u Španiji, nakon incidenta koji se desio 5. jula ove godine u industrijskom skladištu u Burgosu.
Prema Gonsalesovom priznanju, ubistvo je usledilo nakon žestoke svađe, navodno je otac prvi zgrabio nož, što je dovelo do borbe u kojoj ga je sin ubodom u vrat usmrtio.
Nakon toga, bacio je nož u reku Arandilja i pobegao, ali...
Uhapšen je nekoliko sati kasnije u selu Sinovaš.
Otac, star 56 godina, pronađen je živ ali je preminuo uprkos pomoći hitne službe.
Gonsales je trenutno u pritvoru i pojavio se pred sudom u Aranda de Duero, gde traži smanjenje kazne.
Ovaj slučaj šokirao je špansku javnost, s obzirom na Antolinovu solidnu karijeru u motosportu.
