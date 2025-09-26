SRBIJO, RADUJ SE! Pimenov i Mačković osvojili srebro na Svetskom prvenstvu

Srpski veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković osvojili su danas srebrnu medalju u discipline dubl skul na Svetskom prvenstvu u Šangaju.

Foto: Profimedia

Pimenov i Mačković su do finalne trke stigli pobedama u kvalifikacionoj, a potom i polufinalnoj grupi, a u finalnu trku su završili vremenom 6:13,57 što je bilo dovoljno za drugo mesto.

Zlatnu medalju je osvojio poljski dubl, a bronzanu dubl iz Irske.

