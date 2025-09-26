Ostali sportovi

SRBIJO, RADUJ SE! Pimenov i Mačković osvojili srebro na Svetskom prvenstvu

Новости онлине

26. 09. 2025. u 09:20

Srpski veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković osvojili su danas srebrnu medalju u discipline dubl skul na Svetskom prvenstvu u Šangaju.

СРБИЈО, РАДУЈ СЕ! Пименов и Мачковић освојили сребро на Светском првенству

Foto: Profimedia

Pimenov i Mačković su do finalne trke stigli pobedama u kvalifikacionoj, a potom i polufinalnoj grupi, a u finalnu trku su završili vremenom 6:13,57 što je bilo dovoljno za drugo mesto.

Zlatnu medalju je osvojio poljski dubl, a bronzanu dubl iz Irske.

