OVDE NEMA FAVORITA: Odbojkaši jedva čekaju utorak, kada će se u osmini finala Svetskog prvenstva u Manili sastati sa Iranom

EUFORIJA je zabranjena reč među odbojkašima. "Orlovi" sa puno elana vežbaju i jedva čekaju utorak (14.00) i okršaj sa Iranom u osminifinala 21. SP u Manili. Srbi nikako sebe ne doživljavaju kao blage favoriti protiv jedne od najboljih azijskih selekcija, tim pre što imaju loše iskustvo iz Lige nacija.

FOTO: volleyballworld.com

- U ekipi vlada sjajna atmosfera, velika pobeda protiv Brazila donela nam je takvu pozitivnu energiju da, što se kaže, na krilima te utakmice idemo dalje u nastavak takmičenja. Nije mala stvar pobediti i izbaciti Brazilce sa SP. Šta god da kažem neće biti dovoljno da pohvalim momke, koji su to uradili na terenu, i stručni štab. Izuzetna, izuzetna pobeda - oduševljeno u telefonskom razgovoru za "Novosti" priča tim menadžer reprezentaciji, evropski prvak iz 2001. Edin Škorić.

Seća se Edin da je i zlatna generaciji, olimpijski pobednik iz Sidneja 2000, teško izlazila na kraju sa "kairokama".

- Svi imaju muke sa njima, jer su najbolji na svetu. Svi iz odbojke znaju koliko je vredna ova pobeda u grupi - podvlači Škorić.

U našem delu kostura, iz kojeg će najbolja selekcija u polufinale, "orlovi" su najbolje plasirana na FIVB rang listi. Iza njih su i Iranci, i Česi, i Tunišani.

- Uh, ne volim kada se nešto favorizuje, to mi je baš... Nikako ne treba gledati rang listu, to nije nikakvo merilo, kada krenu utakmice sve je drugačije - ističe Škorić.

Edin Škorić/Foto OSSRB

Ono što hrabri Škorića je raspoloženje među igračima:

- Momci su super, pobeda ih je dobro drmnula u pozitivnom smislu, jedva se čeka trening, utakmica, atmosfera je pozitivna. To je uvek tako kada se dobije takva utakmica, kada se prođe grupa.

Ni pauza od četiri dana previše ne zabrinjava nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije.

- Bile su i duže pauze na svetskim prvenstvima. Imamo dobre uslove za trening, vežbamo dva sata, tu je i teretana. Možda je i dobro da se te neke mikro povrede malo i saniraju, da se napravi dobra analiza, da se pogledaju tri, četiri videa.

"Operacija Iran" je već počela...

- Znamo ih iz Lige nacija, igraju dobro, iz godine u godinu su sve bolji i bolji. Iran se lepo pozicionirao na svetskoj mapi odbojke. Svi igraju dobro, imaju dugačku klupu, ko god da uđe na teren je opasan, statistika njihove klupe je fenomenalna - ističe Škorić.

Pre tri godine Srbije je na SP u Poljskoj i Sloveniji bez problema prošla grupu, a onda ju je u osminifinala eliminisala Argentina, koja se jedva provukla, kao i Iran na ovom prvenstvu. Iskustvo opominje naše igrače.

- Mora se biti opreza i mora se istom energijom kao protiv Brazila da se uđe na teren. Da se igra poen po poen, pa set po set, laganu. Niko nije slučajno među 16, svi znaju da igraju odbojku, pitanje je samo ko će u tom trenutku da bude za nijansu bolji - upozorava Škorić.

Trenutno se ne gleda ka četvrtfinalu, a kamoli polufinalu...

- Normalno je da sportista ima cilj, želju, da mašta. Ali niko ne ide toliko daleko.