"RULET" ODNEO KRUNU: Kako su se to odbojkašice Srbije oprostile od titule prvaka sveta?

SUZE, očaj, neverica. Odbojkašice Srbije sišle su sa svetskog trona. Naše dame su sedmi put ove godine pale u taj-brejku i morale su da se oproste od krune. Izabranice Zorana Terzića su u dramatičnoj utakmici osminefinala na 20. SP u Tajlandu posle velike borbe morale da čestitaju Holanđankama na pobedi - 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 15:11).

FOTO: FIVB

Malo ko je očekivao da će se sada već bivše svetske prvakinje pre vremena vratiti kući. Ali, na žalost i danas se pokazalo da bez Tijane Bošković u terenu nemaju pobednički mentalitet. Ove sezone su bez najbolje naše odbojkašice odigrale 11 mečeva, prijateljski sa Rusijom (2:3), osam duela u Ligi nacija i dva na SP, i sve izgubile. I sedmi put su, računajući duel sa Ruskinjama, bile nemoćne na "ruletu".

- Veoma smo razočarane - rekla je posle meča Vanja Bukilić. - Nadale smo se kada smo izjednačile posle 0:2 da ćemo slaviti. Dolaze nam Olimpijske igre 2028. godine, treba da zapamtimo ovaj bol, da naučimo mnogo toga i da probamo više sledeći put kada se okupimo. Žao nam je što smo izgubile, ali nadamo se boljim rezultatima u budućnosti.

Naše devojke su, kao i u većini mečeva Lige nacija koje su izgubile, u ključnim trenucima pokazale da im nedostaje odlučnost, strpljenje, čak i mudrost. Nemaju ni igračicu, osim Boškovićeve, koje će presudne poene odigrati na pravi način. Za razliku od njih Holanđanke su daleko su manje grešile, naročito na servisu i bile odlučnije i preciznije u prelomnim trenucima.

Bolno ih je bilo gledati kako plaču na terenu posle eliminacije od Holandije. Jer, borile su se, izgarale, izvukle iz sebe maksimum kako bi izborile četvrtfinale. Poraz je još teži kada se zna da su Holanđkama poklonile prvi set, a i u drugom ih je delio poen od podviga. Od svih pet setova jedino su u poslednjem bile nadigrane.

Dugo će žaliti za prvim setom. Posle vođstva Holandije od 10:8, serijom 4:0 preokrenule su na 12:10. Vodile su sve vreme, imale 23:20, kada su ponovile greške iz duela sa Japanom. Dozvolile su rivalkama da izjednače, a potom i prokockaju dve set loptu, da bi kod 25:26 Uzelac smečovala loptu u aut,

U drugom setu su dominirale do 14:10, kada su pale u igri, što Holanđanke kažnjavaju za 16:19. Ali, nisu se predavale, spasile su dve set lopte, ali nisu imale snage za preokret.

U trećem činu su napravile podvig kada su smogle snage da 15:18 pretvore u 20:18. Tada su blistale Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović, a Hena Kurtagić je blokom donela 1:2. Pune samopouzdanja Srpkinje su četvrti set prelomile na servis Vanje Bukilić kada su se odlepile na 18:14 i do kraja nisu ispuštale prednost za 2:2.

Na žalost taj-brejk su otvorile očajno sa dve greške,potom su dozvolile Holanđankama da se razlete i steknu 12:6. Tek kod 7:13 su se okuražile, primakle se na 10:13, kada Ivanovićeva ne koristi kontru - 10:14.

- Holandija je odigrala bolje u najbitnijim trenucima meča. Mali detalji su odlučili u prva četiri seta, dok je u petom, ipak, bila veća razlika. Ipak, nadamo se boljim rezultatima u budućnosti, jer imamo neverovatan potencijal - istakao je pomoćnik Zorana Terzića Branko Kovačević.

HOLANDIJA - SRBIJA 3:2

DVORANA: "Huamark" u Bangkoku. Gledalaca: 2.792. Sudije: Nemi (Argentina) i Jo-Hi (Južna Koreja).

HOLANDIJA: Ten Brinke, Geritsen, Van Alen 4, Bogerts, Van de Vose 4, Vos, Jasper 13, Dalderop 19, Kok, Stut 12, Timerman 7, Resnik (libero), Dambrink 18, Jansen (libero).Poeni - napad: 64, blok: 10, servis: 3, greške rivala: 33 (17 iz servisa).

SRBIJA: Dangubić 1, Popović, Mirković 3, Kurtagić 6 (4 bl), Pušić (libero), Aleksić 13 (6 bl), Uzelac 31 (3 asa), Jegdić (libero), Bošković, Milenković, Kirov, Bukilić 14 (3 asa), Miljević, Ivanović 25. Poeni - napad: 73, blok: 13, servis: 7, greške rivala: 17 (4 iz servisa).

Setovi: 27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11.

OSMINA FINALA - Bangkok

Petak - 29. avgust

Holandija - Srbija 3:2

Japan - Tajland

Subota - 30. avgust

Italija - Nemačka 12.00

Poljska - Belgija 15.30

Nedelja - 31. avgust

Kina - Francuska 12.00

Brazil - Dominikanska.R 15.30

Ponedeljak 1. septembar

SAD - Kanada 12.00

Turska - Slovenija 15.30

ČETVRTFINALE - Bangkok

SREDA - 3. septembar

Holandija - Jap/Taj. (P1)

Ita/Nem. - Polj/Bel. (P2)

ČETVRTAK - 4. septembar

Braz/Dom. R. - Kina/Fran. (P3)

SAD/Kan. - Tur/Slo. (P4)

Termini mečeva 12.00 i 15.30

POLUFINALE - BANGKOK

SUBOTA - 6. septembar

P1 - P4

P2 - P3

Termini mečeva su 10.30 i 14.30

FINALE - BANGKOK

Za bronzu 10.30

ZA ZLATO 14.30