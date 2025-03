BOKS HEROINE: Nikolina Gajić i Elma Hajrović aduti Srbije na SP u Nišu

Žene Balkana poznate su kao gorštakinje, kao žene sa prefiksom hrabrost koje nikada ne odustaju i koje će čitavo breme života ponosno nositi na svojim leđima. Ovu tvrdnju nam decenijama pokazuju i dokazuju naše sportiskinje neumoljivo rušeći na sportskim poljima protivnice iz celog sveta, ostajući istovremeno i lepe i nežne, neodoljive i neumoljive. Bokserke Srbije pokazale su upravo to da se iza dame nalazi i ratnik, iza ženske nežnosti stoji i večni plamen odvažnosti, smelosti i junaštva.

Foto: BSS, Dragana Stjepanović

Samo četiri dana ostalo je do spektakla u Nišu, Svetskog prvenstva u boksu za žene na kome će od 8. do 16. marta 2025. svoje umeće u ringu demonstrirati i bokserke Srbije u 12 težinskih kategorija. Smotra najboljih bokserki sveta zakazana je za 8. mart Međunarodni dan žena, u legendarnoj hali “Čair” gde će nakon svečane ceremonije otvaranja šampionata biti održan besplatan koncert Peđe Jovanovića što je ujedno poklon svim prisutnim damama, kako bokserkama, tako i Nišlijkama koje su pozvane da dođu sa svojim jačim polovinama ispune tribine i pozdrave pre svega najbolje bokserke planete.

Boje Srbije na najprestižnijem događaju u ženskom boksu braniće i dve bokserke sa nesvakidašnjim životnim i sportskim pričama. Nikolina Gajić i Elma Hajrović osvojile su 2024. Srbiji bronzu na prvenstvu Evrope koje je održano u Beogradu, sada će jurišati na nove medalje, ovaj put svetske.

Njeno ime je sinonim za predanost, rad i borbeni duh. Dolazi iz Novog Pazara, naslov juniorskog šampiona planete u karateu ponela je 2016, nanizala preko 100 medalja sa državnih, evropskih i svetskih prvenstava. Takmičila se i u kikboksu, a zatim je prešla na boks gde je seniorsku evropsku bronzu iskovala 2024. Navijači je zovu “Spartanka”, vlasnik je diplome fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, nosi hidžab i inspiriše žene širom planete da budu hrabre, odvažne, vredne i svoje. Elma zrači i njena lepota ne gubi na intenzitetu uprkos svakodnevnim boks treninzima.

- Predrasude su svuda oko nas, ali na to ne treba obraćati pažnju. Treba ići svojim putem, raditi ono što voliš na najbolji mogući način i ostvariti maksimum u tome za šta ste rođeni, a svaki čovek je rođen da ispiše sopstvenu priču. Ja sam se rodila da budem sportista u borilačkim veštinama koje mi nisu oduzele moju ženstvenost, već su mi dodale iskru samopouzdanja koja me je još više obogatila i učinila moju ličnost kompletnu. Ispunjena sam i srećna kroz poziv koji sam izabrala, a izabrala sam da budem šampion i to je nešto od čega nikada neću odustati. Sa velikim nestrpljenjem čekam početak takmičenja u Nišu, spremna sam za sve izazove i udarce, želim da Svetski šampionat završim sa naslovom “žena stena” – zaključila je reprezentativka Srbije u boksu u kategoriji do 81 kg Elma Hajrović.

Lozničanka sa pseudonimom “Princeza ratnica” i sa figurom manekenke Nikolina Gajić takmiči se u kategoriji do 75 kilograma. Ona je master profesor razredne nastave, bronzana na Evropskom prvenstvu 2024, prvak Srbije 2020, 2022, 2023, 2024. U rodnom gradu imala je priliku da se bori protiv kontroverzne bokserke iz Alžira Iman Helif, za koju je utvrđeno da ima muške hromozome i koju je ceo svet upamtio nakon mečeva na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. na kojima je na kraju uzela zlato.

- Sada sa ove distance gledajući na taj meč sa Iman, mogu reći da je to bilo najveće iskustvo u ringu koje sam doživela. Udarci koje sam zadobila su bili nikad bolniji, od njih sam se dugo oporavljala, ali upravo takvi udarci ti daju snagu i motiv da ustaneš, kreneš dalje i radiš na tome da budeš još jači i napraviš od sebe šampiona. Snovi se ostvaruju uz mukotrpan rad i disciplinu, ali i beskrajnu ljubav prema ono što ste izabrali kao svoj svakodnevni put. Ja imam dva puta, učiteljski poziv i boks, oba me ispunjavaju i u toj zajednici sam srećna i ostvarena. Iako sam trenirala atletiku deset godina, jednog dana sam samo odlučila da postanem bokserka i nisam se pokajala – počinje priču Gajićeva.

Učiteljica i razredna trećaka u OŠ „Arčibald Rajs” u Beogradu bokserka je koju odlikuje izvaredna tehnika, a njena posebna specijalnost je direkt udarac. Očekuje u Nišu jaku konkurenciju, teške mečeve, ali i uspehe kako spostveni, tako i koleginica iz reprezentacije Srbije.

- Završavamo pripreme u Budvi gde smo imale najbolje moguće uslove za rad. Prezadovoljne smo i spremne odlazimo u Niš. Moram da iskoristim priliku da se zahvalim Bokserskom savezu Srbije i predsedniku Nenadu Borovčaninu jer su nam pružili priliku da se na što bolji način pripremimo za ovo najvažnije takmičenje u našim karijerama. I mi same od sebe očekujemo, a ne samo cela Srbija, dosta medalja na Svetskom prvenstvu – istakla je Gajićeva.