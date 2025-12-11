Svet

"KONAČNO NISMO SAMI" Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope

11. 12. 2025. u 09:30

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države sa "potpunom preciznošću vide sunovrat Evrope" protiv kojeg se Mađarska bori 15 godina.

Foto: Profimedia

- Ukratko: Amerika sa preciznom tačnošću vidi pad Evrope. Pad na civilizacijskom nivou protiv kojeg se u Mađarskoj borimo već 15 godina. I konačno, nismo sami - naveo je Orban na svojoj stranici na društvenim mrežama, preneo je Hirado.

Orban je naveo da nova američka strategija nacionalne bezbednosti, koju je ocenio kao "najvažniji i najzanimljiviji dokument poslednjih godina", opisuje Brisel u istom tonu u kojem su administracija bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena i evropske institucije ranije govorile o Mađarskoj. 

Mađarski premijer je dodao da Amerikanci primećuju dug period ekonomskog zastoja u Evropi i ugrožene civilizacijske vrednosti, demokratiju i slobodno tržište.

Prema njegovim rečima, Vašington vidi da su "evropski liberali spalili mrežu koju su formirali sa Rusijom, što je bila greška". 

Orban je napomenuo da donosioci odluka u SAD veruju da evropsko-ruski odnosi moraju da budu obnovljeni na strateškom nivou.

(Tanjug)

