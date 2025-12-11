"KONAČNO NISMO SAMI" Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države sa "potpunom preciznošću vide sunovrat Evrope" protiv kojeg se Mađarska bori 15 godina.

- Ukratko: Amerika sa preciznom tačnošću vidi pad Evrope. Pad na civilizacijskom nivou protiv kojeg se u Mađarskoj borimo već 15 godina. I konačno, nismo sami - naveo je Orban na svojoj stranici na društvenim mrežama, preneo je Hirado.

Orban je naveo da nova američka strategija nacionalne bezbednosti, koju je ocenio kao "najvažniji i najzanimljiviji dokument poslednjih godina", opisuje Brisel u istom tonu u kojem su administracija bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena i evropske institucije ranije govorile o Mađarskoj.

Mađarski premijer je dodao da Amerikanci primećuju dug period ekonomskog zastoja u Evropi i ugrožene civilizacijske vrednosti, demokratiju i slobodno tržište.

Prema njegovim rečima, Vašington vidi da su "evropski liberali spalili mrežu koju su formirali sa Rusijom, što je bila greška".

Orban je napomenuo da donosioci odluka u SAD veruju da evropsko-ruski odnosi moraju da budu obnovljeni na strateškom nivou.

(Tanjug)