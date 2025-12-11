KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i košarke.
Četvrtak
19.30 BR Volej - Guaguas hendikep setova 2 (-1,5) (1,60)
21.00 Bazel - Aston vila GG&3+ (1,90)
Ukupna kvota: 6,54
