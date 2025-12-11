TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

11. 12. 2025. u 09:25

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i košarke.

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

19.30 BR Volej - Guaguas hendikep setova 2 (-1,5) (1,60)

20.45 Pariz - Žalgiris 2 (2,15)
21.00 Bazel - Aston vila GG&3+ (1,90)

Ukupna kvota: 6,54

