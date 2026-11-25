Tim iz Emirata ponovo izgubio od crno-belih.

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Kao i pre tri dana u Beogradskoj areni, Partizan je opet bio uspešniji od Dubaija.

Za razliku od meča u ABA ligi, koji je igran u Beogradu, crno-beli su sada slavili u "Koka kola areni", čime su napravili veliki korak ka plasmanu u plej-in.

Bila je to osma pobeda za tim iz Humske, dok je trener domaćih Ćavi Paskval na konferenciji za medije našao uzroke neuspeha:

- Čestitke Partizanu na pobedi. Kada šutirate 1/18 za tri, nemoguće je pobediti. Nekada smo imali prednost, ali nismo mogli mnogo toga da pogodimo. Onda smo promašivali i lake šuteve ispod obruča, barem četiri-pet takvih situacija. Ovo je sport gde morate da postižete poene, a kada to ne radite, nemoguće je. Možemo da pričamo o greškama u odbrani, ali kada damo samo 71 poen kod kuće, teško je. - rekao je Paskval.

Njegovi izabranici su u poslednjem kvartalu ubacili mizernih devet poena.

- Imali smo tu situaciju, posed. Prvo su pogodili bacanje za tehničku, pa smo promašili dva zicera pod obručem. Oni su pogodili neke teške šuteve, Karlik Džons je pokazao kvalitet. Mi nismo pogađali u situacijama gde smo imali prednost. Ako promašujete, a drugi pogađaju i preuzmu prednost, onda se oseća i pritisak, zbog važnosti. Prestali smo da igramo.

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Ima plan kako da ekipu vrati na pobednički kolosek:

- Svaki meč je važan, svaki meč je drugačiji. Imamo ovu pauzu, moraćemo da budemo spremni za sledeći meč.

Niz pohvala izneo je na račun crno-belih:

- Partizan igra jednu od najboljih odbrana u takmičenju. Uvek su u dobroj seriji, igraju pametno i inteligentno. Dobro igraju. Mislim da su i sami zaista doprineli dobrom meču.

Na kraju je, poput njegovog kolege sa klupe Partizana, Đoana Penjaroje, dobio isto pitanje: da li bi verovao svojim igračima na terenu da im ne daje instrukcije?

- Očigledno verujem u svoje igrače. Ovo je igra gde imamo 12 igrača, ali i tu su i trener i pomoćni trener, takva su pravila - jasan je Ćavi Paskval.

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