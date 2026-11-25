Odbojkaši Partizana, Crvene zvezde i Vojvodine pridružili su se subotičkom Spartaku u polufinalu Kupa Srbije, nakon što su uspešno okončali četvrtfinalne dvomeče.

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Partizan je u revanš utakmici u Kragujevcu savladao Radnički rezultatom 3:2 (22:25, 25:19, 26:28, 25:23, 15:9). Crno-beli su tako potvrdili pobedu iz prvog susreta u Beogradu, koji je takođe završen rezultatom 3:2 u njihovu korist.

Crvena zvezda je na domaćem terenu bila ubedljiva protiv Takova, slavivši sa 3:0 (25:22, 25:18, 28:26). Beograđani su i u prvom meču bili uspešniji, kada su trijumfovali sa 3:1, pa su bez većih problema obezbedili mesto među četiri najbolje ekipe.

Plasman u polufinale izborila je i Vojvodina, koja je u Topoli savladala Karađorđe maksimalnim rezultatom 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). Novosađani su i u prvom duelu bili bolji od rivala, slavivši sa 3:1.

Poslednju polufinalnu vizu ranije je obezbedio Spartak iz Subotice, koji je svoj četvrtfinalni zadatak završio u utorak.

Žreb polufinalnih parova biće održan sutra od 11 časova u prostorijama Odbojkaškog saveza Srbije u Beogradu. Prve utakmice polufinala na programu su 2. decembra, dok su revanš susreti zakazani za 16. decembar.