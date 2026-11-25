PARTIZAN, ZVEZDA I VOJVODINA U POLUFINALU KUPA SRBIJE: Poznata sva četiri učesnika završnice!
Odbojkaši Partizana, Crvene zvezde i Vojvodine pridružili su se subotičkom Spartaku u polufinalu Kupa Srbije, nakon što su uspešno okončali četvrtfinalne dvomeče.
Partizan je u revanš utakmici u Kragujevcu savladao Radnički rezultatom 3:2 (22:25, 25:19, 26:28, 25:23, 15:9). Crno-beli su tako potvrdili pobedu iz prvog susreta u Beogradu, koji je takođe završen rezultatom 3:2 u njihovu korist.
Crvena zvezda je na domaćem terenu bila ubedljiva protiv Takova, slavivši sa 3:0 (25:22, 25:18, 28:26). Beograđani su i u prvom meču bili uspešniji, kada su trijumfovali sa 3:1, pa su bez većih problema obezbedili mesto među četiri najbolje ekipe.
Plasman u polufinale izborila je i Vojvodina, koja je u Topoli savladala Karađorđe maksimalnim rezultatom 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). Novosađani su i u prvom duelu bili bolji od rivala, slavivši sa 3:1.
Poslednju polufinalnu vizu ranije je obezbedio Spartak iz Subotice, koji je svoj četvrtfinalni zadatak završio u utorak.
Žreb polufinalnih parova biće održan sutra od 11 časova u prostorijama Odbojkaškog saveza Srbije u Beogradu. Prve utakmice polufinala na programu su 2. decembra, dok su revanš susreti zakazani za 16. decembar.
Preporučujemo
U četiri reči: Ostoja Mijailović čestitao Partizanu pobedu u Emiratima!
25. 11. 2026. u 21:14
Kapiten Mitrović pred meč odluke: "Imam osećaj da svaki put krećemo ispočetka"
25. 11. 2026. u 21:10
LIGA ŠAMPIONA: Poker Barselone u Bakuu, Viljareal iščupao pobedu u Pragu
25. 11. 2026. u 20:48
Paskval otkrio uzroke poraza: "Nemoguće je pobediti kada..."
25. 11. 2026. u 20:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zanimljivo veče u Ligi šampiona: "Petarda" Reala, Dortmund odoleo Arsenalu, Siti jedva do boda... (VIDEO)
Nekoliko veoma interesantnih mečeva smo gledali večeras, bilo je pobeda favorita, golova, iznenađenja, pa da počnemo polako...
24. 11. 2026. u 23:32
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)