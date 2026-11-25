Košarkaši Dubaija i Partizana igraju utakmicu 14. kola Evrolige u Koka-kola areni. Dešavanja sa meča pratite na lajv blogu portala Novosti.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

DUBAI - PARTIZAN, 29:26 (18:17, u toku 2. četvrtina)

SASTAVI DUBAI: Okobo, Dangubić, Bejkon, Blosomgejm, Uertas, Kondić, Musa, Kabengele, Dijakite, Šengelija, Rajt, Petrušev PARTIZAN: Olman, Džons, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Hejs, Lakić, Džekiri, Silva, Pajola

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DRUGA ČETVRTINA

14. minut - Pogodak Petruševa uz faul, siguran je bio i sa linije penala za najvećih +5 - 29:24. Izborio je Olmen slobodna bacanja i bio siguran - 29:26. Krade sada sjajni Olmen loptu, a zatim je uspeo da izbori tri slobodna bacanja. Proveriće to arbitri.

13. minut - Leki poeni Petruševa i Tanaskovića - 24:24. Zatim i Okoba - 26:24.

12. minut - Petrušev siguran sa penala, a za crno-bele Pajola pogađa za tri - 22:22.

11. minut - Lepo dodavanje Uertasa i koš Dangubića - 20:17. Na drugoj strani poen Džekirija posle promašene trojke Marinkovića - 20:19.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Pogađa Blosomgejm uz prekršaj Pajole, pogodio je i dodatno bacanje - 15:15. Dobar napad Partizana i poeni Džekirija na dodavanje Tanaskovića - 15:17. Trojka Blosomgejma za kraj prve deonice, Dubai ima poen prednosti - 18:17.

9. minut - Blosomgejm polovičan sa penala - 12:15. Usledio je po promašaj Olmena i Bejkona sa poludistance.

8. minut - Poeni Bejkona, dok na drugoj strani Pajola promašuje šut za tri - 11:15.

7. minut - Odbila se lopta nekoliko puta do igrača Dubaija i Šengelija nekako dolazi do poena. Dosta lakše poentiraju crno-beli, Hejs dolazi do šestog poena - 9:15.

6. minut - Kontra, prodor i poeni na obruču za Džonsa - 7:13.

5. minut - Dobio je tehničku grešku u napadu Džanan Musa, pa će posle TV tajm-auta crno-beli imati jedno slobodno bacanje i loptu sa strane. Pogodio je Karlik Džons za 7:11.

4. minut - Koš Kabengelea, pa serija crno-belih 5:0 preko Frenksa i Rivsa - 4:8. Raste prednost Partizana, dva od dva Hejsa sa penala - 4:10. Novi poeni Kabengelea, koji će imati i dodatno slobodno bacanje - 7:10.

3. minut - Prodor Bejkona i prvi poeni Dubaija danas - 2:3.

2. minut - Prvi poen na utakmici postiže Robert Frenks sa linije penala, bio je polovičan. Gosti i posle dva minuta košarke bez pogotka. Na drugoj strani Lakić dolazi do koša iz ofanzivnog skoka - 0:3

1. minut - Utakmica je počela!

UOČI UTAKMICE

16.45 - Iako se Partizan i Dubai sastaju tek nešto duže od dve godine, njihovi dueli već su dobili obrise velikog rivalstva. Tome je doprinela prošlosezonska borba za titulu u ABA ligi, ali i činjenica da crno-beli još nijednom nisu uspeli da slave na gostovanju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

16.38 - Sudijski trio za večerašnji duel čine: Karlos Peruga, Joanis Fufis, Gentijan Čići.

16.27 - Trener kluba iz Emirata, Španac Ćavi Paskval, poručio je sledeće:

- Posle duple nedelje u kojoj smo ostvarili obe pobede u Evroligi, moramo da nastavimo u istom pravcu protiv veoma ozbiljnog i snažnog protivnika. Ono što moramo da uradimo jeste da vratimo svoj DNK, da se borimo i nastavimo da se borimo za svaki posed, bez obzira na to da li igramo dobro ili loše. Moramo da budemo ekipa koja se bori, a istovremeno da pokušamo da igramo svoju igru, delimo loptu, kontrolišemo izgubljene lopte i skok. Znamo da nas očekuje duga utakmica, ali na njenom kraju moramo da budemo spremni da pobedimo - rekao je Paskval.

16.23 - Evo šta je Đoan Penjaroja rekao pred novi okršaj, ovog puta u Evroligi, protiv Dubaija.

- Drugo takmičenje i potpuno drugačija utakmica, jer igramo u gostima. Očigledno je da moramo da se oslonimo na dobre stvari iz prethodnog meča, ali moramo da se pripremimo za potpuno novi izazov, kako u odbrani, tako i u napadu, jer će oni verovatno promeniti neke svoje akcije. Pre svega, mislim da će Dubai igrati sa više energije u odbrani nego u Beogradu - rekao je Penjaroja.

16.15 - Partizan će u Dubaiju pokušati da stigne do brejka, ali će u taj duel ući sa značajno skraćenom rotacijom. U sastavu ponovo neće biti povređenih Luke Vildoze, Lamara Stivensa i Itana Tompsona, dok Derek Vilis još nije spreman za najveće napore.

Zbog toga će dodatnu odgovornost morati da preuzmu ostali igrači i pruže podršku Karliku Džonsu, kao što je bio slučaj u prethodnoj rundi, kada je Partizan posle produžetka savladao Bešiktaš u „Pioniru“.

16.05 - Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ove sezone je u „Koka-kola areni“ poražena samo dva puta, od Pariza i Crvene zvezde. Među timovima koji nisu uspeli da odnesu pobedu iz Dubaija nalaze se Real Madrid, Barselona i Hapoel iz Tel Aviva.

Takvi rezultati doneli su ekipi Ćavija Paskvala četvrto mesto na tabeli Evrolige, uz učinak od devet pobeda i četiri poraza. Partizan je trenutno 12. sa skorom 7-6.

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16.00 - Košarkaši Partizana ponovo idu na megdan Dubaiju, drugi put u razmaku od samo tri dana, ali ovog puta neće uz sebe imati i veliku podršku navijača. Izabranici Đoana Penjaroje su u nedelju slavili u okviru ABA lige u Areni sa 78:76, a sada ih čeka znatno teži okršaj u 14. kolu Evrolige.