Urnebesni snimak - Pogledajte kako je Obradović proslavio trojku za pobedu PAO (VIDEO)
Dramatična završnica u Španiji pripala grčkom velikanu.
Košarkaši Panatinaikosa uspeli su sinoć da dođu do desete pobede ove sezone u Evroligi i to na kakav način. "Zeleni" su u 14. kolu na gostovanju savladali Valensiju sa 86:83 i to posle velike drame u samo finišu, a čovek odluke bio je Najdžel Hejs Dejvis (31).
Sjajni Amerikanac pogodio je trojku sa osam metara, iz jako teške pozicije i uz zvuk sirene, za ogromnu radost Atinjana, ali i šok domaćih navijača u "Roig areni". Zanimljivo, nekadašnji MVP elitnog takmičenja je reprizirao ono što je učinio prošle sezone, kada je na istom mestu pogodio skoro identičan šut za trijumf u drugoj utakmici plej-ofa (107:105).
Naravno, razloga za zadovoljstvo imao je i Željko Obradović (66). Iako najtrofejniji evropski stručnjak retko kad pokazuje emocije zbog ovakvih stvari, sada je i njega ponela euforija, pa je na zanimljiv način proslavio neverovatan koš. Naravno, kamere su sve to zabeležile.
Posle meča je srpski trener srdačno zagrlio Hejsa-Dejvisa i čestitao mu na fenomenalnom potezu, a onda ga je pohvalio i na konferenciji za medije.
- Sreća je bila na našoj strani, sa ovim momkom koji uvek radi tako vredno. Najdžel je dao neverovatnu trojku, nema mnogo šta da se kaže. Bila je baš dobra utakmica - naglasio je Željko.
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