Dramatična završnica u Španiji pripala grčkom velikanu.

FOTO: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Panatinaikosa uspeli su sinoć da dođu do desete pobede ove sezone u Evroligi i to na kakav način. "Zeleni" su u 14. kolu na gostovanju savladali Valensiju sa 86:83 i to posle velike drame u samo finišu, a čovek odluke bio je Najdžel Hejs Dejvis (31).

Sjajni Amerikanac pogodio je trojku sa osam metara, iz jako teške pozicije i uz zvuk sirene, za ogromnu radost Atinjana, ali i šok domaćih navijača u "Roig areni". Zanimljivo, nekadašnji MVP elitnog takmičenja je reprizirao ono što je učinio prošle sezone, kada je na istom mestu pogodio skoro identičan šut za trijumf u drugoj utakmici plej-ofa (107:105).

Naravno, razloga za zadovoljstvo imao je i Željko Obradović (66). Iako najtrofejniji evropski stručnjak retko kad pokazuje emocije zbog ovakvih stvari, sada je i njega ponela euforija, pa je na zanimljiv način proslavio neverovatan koš. Naravno, kamere su sve to zabeležile.

We really DON’T KNOW how to CAPTION this MOMENT 💚 MAYBE WE SHOULD HANG IT IN THE LOUVRE?! 👀☘️ https://t.co/knLV6RWgCj — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026

Posle meča je srpski trener srdačno zagrlio Hejsa-Dejvisa i čestitao mu na fenomenalnom potezu, a onda ga je pohvalio i na konferenciji za medije.

- Sreća je bila na našoj strani, sa ovim momkom koji uvek radi tako vredno. Najdžel je dao neverovatnu trojku, nema mnogo šta da se kaže. Bila je baš dobra utakmica - naglasio je Željko.

Imao je i nekadašnji član NBA klubova šta da poruči:

- Lep je osećaj kada se postigne koš za pobedu. I sreća je bila na našoj strani. Ipak, ovo je samo još jedan meč u regularnoj sezoni, nismo ništa značajno uradili, niti osvojili. Sad možemo da uživamo u pauzi. Željko mi je rekao da će nam dati više slobodnih dana ako pobedimo, ja sam ispunio svoj deo dogovora. Vidimo se u decembru - rekao je Hejs Dejvis.