Šampion Jadrana ipak je prejak za aktuelnog prvaka Srbije
Klub iz Emirata rutinski slavio u 8. kolu ABA lige.
Košarkaši Dubaija nastavili su seriju nepobedivosti u regionalnom takmičenju, pa su sada jedina neporažena ekipa u grupi B. Izabranici Ćavija Paskvala danas su na svom parketu srušili subotički Spartak sa 93:75 (31:13, 22:22, 21:22, 19:18), pa su sada na učinku 7-0.
Već posle prve četvrtine i rezultata 31:13 bilo je jasno da aktuelni šampion Jadrana drži sve u svojim rukama i da će ekipa Vlade Jovanovića teško doći do iznenađenja na neugodnom gostovanju. Ispostavilo se da je ta deonica na kraju bila i odlučujuća, jer je srpski prvak u naredne tri bio apsolutno ravnopravan rival evroligašu.
Domaćin je imao mnogo više raspoloženih igrača, čak šestoricu sa dvocifrenim košgeterskim učinkom - Džeroma Blosongejma (13), Filipa Petruševa i Elija Okoba (po 12), Dvejna Bejkona (11) i Nemanju Dangubića i Mfionda Kabengelea (po 10).
S druge strane, u Spartaku su samo Dalibor Ilić i Luka Cerovina dali po 12 poena, dok je Amar Gegić ubacio devet, uz pet skokova i isto toliko asistencija. Tim sa severa Bačke je s ovim porazom ipak ostao na trećem mestu sa skorom 4-3, ali prati ga Bosna sa 4-2, koja pritom ima utakmicu manje.
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