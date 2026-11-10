Selektor Srbije u problemu! Alimpijević saznao jako loše vesti
Problem!
KK Bešiktaš će u narednom periodu morati da se snađe bez Džejlena Novela, pošto je bek istanbulskog kluba operisan nakon preloma nosa. Dušan Alimpijević tako je, uprkos dolasku Lonija Vokera, ostao bez jednog od važnih aduta u spoljnoj liniji.
Klub je potvrdio da je Novel podvrgnut hirurškom zahvatu, ali nije precizirao koliko će trajati njegov oporavak.
U saopštenju je navedeno da će se na parket vratiti tek po završetku rehabilitacije.
Njegovo odsustvo moglo bi značajno da utiče na napadačku igru Bešiktaša.
Amerikanac je ove sezone u Evroligi prosečno postizao 11,3 poena, uz 2,7 skokova i 2,2 asistencije. Za dva poena šutirao je sa 47,8 odsto uspešnosti, dok je iza linije 6,75 metara imao učinak od 27,3 procenta.
Istanbulski tim trenutno ima četiri pobede i šest poraza u elitnom takmičenju, a pred njim je serija utakmica u kojoj će mu Novelo iskustvo i doprinos posebno nedostajati. Bešiktaš u petak od 20.30 gostuje Asvelu u Lionu, a potom ga očekuju dueli sa Real Madridom i Partizanom.
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