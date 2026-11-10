TUŽILAŠTVO NALOŽILO ZADRŽAVANJE: Osumnjičena petorica navijača Partizana za ugrožavanje sigurnosti Brankice Stanković
TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je danas policijsko zadržavanje za pet osoba osumnjičenih za ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković.
Tužilaštvo je, kako se navodi u saopštenju, naložilo policijskim službenicima PU za grad Beograd, Odeljenju za javni red i mir zadržavanje osumnjičenih D.M. (26), R.R. (40), S.S. (34), O.I. (27) i A.N. (27), zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke.
-Osumnjičenima se stavlja na teret da su 6. juna 2023. godine, tokom trajanja košarkaške utakmice „”Partizan – Olimpija Cedevita“ u Beogradskoj areni, skandirali pesme uvredljivog i pretećeg sadržaja upućene novinarki Stanković, čime su ugrozili njenu sigurnost, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Postupajući po nalogu javnog tužioca, policijski službenici Pu za grad Beograd, Odeljenja za javni red i mir, preduzeli su mere u cilju pronalaženja osumnjičenih, nakon čega su doneta rešenja o zadržavanju D.M. i R.R. dok je za osumnjičenima S.S., O.I. i A.N., nakon više pokušaja njihovog pronalaženja, po nalogu javnog tužioca raspisana potraga, imajući u vidu da se nalaze u bekstvu.
Osumnjičeni D.M. i R.R. biće saslušani pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu 12. novembra, dok je policiji naloženo da intenzivira mere traganja za preostalim osumnjičenima i da ih, odmah po pronalasku, privede Trecem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi saslušanja.
Tanjug
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
HAPŠENjE U NIŠU ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA: Oglasio se MUP
10. 11. 2026. u 14:34
UHAPŠEN MUŠKARAC: Vlasniku prodavnice u Subotici zadao ubode oštrim predmetom
01. 11. 2026. u 20:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)