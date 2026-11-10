TUŽILAŠTVO NALOŽILO ZADRŽAVANJE: Osumnjičena petorica navijača Partizana za ugrožavanje sigurnosti Brankice Stanković

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je danas policijsko zadržavanje za pet osoba osumnjičenih za ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković.

Foto: N.Skenderija

Tužilaštvo je, kako se navodi u saopštenju, naložilo policijskim službenicima PU za grad Beograd, Odeljenju za javni red i mir zadržavanje osumnjičenih D.M. (26), R.R. (40), S.S. (34), O.I. (27) i A.N. (27), zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke.

-Osumnjičenima se stavlja na teret da su 6. juna 2023. godine, tokom trajanja košarkaške utakmice „”Partizan – Olimpija Cedevita“ u Beogradskoj areni, skandirali pesme uvredljivog i pretećeg sadržaja upućene novinarki Stanković, čime su ugrozili njenu sigurnost, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Postupajući po nalogu javnog tužioca, policijski službenici Pu za grad Beograd, Odeljenja za javni red i mir, preduzeli su mere u cilju pronalaženja osumnjičenih, nakon čega su doneta rešenja o zadržavanju D.M. i R.R. dok je za osumnjičenima S.S., O.I. i A.N., nakon više pokušaja njihovog pronalaženja, po nalogu javnog tužioca raspisana potraga, imajući u vidu da se nalaze u bekstvu.

Osumnjičeni D.M. i R.R. biće saslušani pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu 12. novembra, dok je policiji naloženo da intenzivira mere traganja za preostalim osumnjičenima i da ih, odmah po pronalasku, privede Trecem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi saslušanja.

Tanjug

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