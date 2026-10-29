Zvezda u problemu! Navaro otkrio: On ne igra protiv Olimpijakosa
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Bajern iz Minhena 103:73, a nakon meča Ibon Navaro izneo je svoje utiske.
- Kristijan Koloko. Imao je uticaj na tim ogroman. Doneo je dosta u odbrani. Brz je. Dosta dobar posao obavili su i saigrači. Tim je dobro radio u prethodnom periodu. Voleo bih da pohvalim Nika Vajlera Beba. Bio je neverovatan odigrao je sjajnu odbranu na Obstu. Tim je dobar. Imamo preciznost. Dobru energiju. Moramo da poradimo na skokovima u odbrani. Da izlazimo na šuteve. Na tome moramo da radimo - rekao je pa potom govorio o rasporedu.
- Igramo sedam od osam utakmica na gostovanju zaboravićemo kako izgleda naša kuća. Odigrali smo na gostovanju tri meča već. Imamo dobru energiju.
Za utakmicu sa Olimpijakosom otkrio je zdravstveni bilten.
- Svi su spremni osim Stefana Miljenovića za naredni meč.
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