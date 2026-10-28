PORASLA CENA EVROPSKE NAFTE: Ovo je vrednost od 9.30 sati

EVROPSKI berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, cena nafte Brent je porasla na više od 115 dolara po barelu, dok tržišta očekuju odluku američkih Federalnih rezervi (Fed) o kamatnim stopama koja će biti saopštena u večernjim časovima.

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Eksperti uglavnom očekuju da će Fed zadržati kamate u rasponu od 3,75 do četiri odsto, uprkos ponovnom ubrzanju inflacije i rastu cena energenata, objavio je CNBC.

Cena nafte Brent je u 9.30 sati porasla za 0,99 odsto na 115,031 dolar po barelu, a lake američke nafte WTI za 1,63 odsto na 101,558 dolara.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 97,495 evra za megavat-sat, odnosno oko 1.023,70 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Cena gasa u Evropi je tako dostigla najviši nivo za skoro četiri godine, odnosno od decembra 2022.

Popunjenost evropskih skladišta gasa krajem oktobra iznosi 74,6 odsto, znatno ispod uobičajenog nivoa za ovaj period, a kompanija Katar enerdži je produžila obustavu isporuka pojedinim kupcima do kraja decembra, preneo je Rojters.

Prema podacima sa berzi, nemački indeks DAX pao je za 0,18 odsto, francuski CAC 40 za 0,03 odsto, britanski FTSE 100 za 0,39 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,24 odsto, dok je moskovski MOEX porastao za 0,82 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11269 dolara.

Cena zlata je pala na 4.050,59 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,0997 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,03 odsto na 52.377,57 poena, S&P 500 za 0,60 odsto na 7.722,60 poena, a Nasdak za 1,18 odsto na 26.477,81 poen.

(Telegraf)