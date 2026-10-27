Košarka

Šta uradi Murinen? Bivši miljenik "grobara" na debiju napravio haos! Proveravao zube... (VIDEO)

С.С.

27. 10. 2026. u 19:13

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Finac konačno zaigrao posle dugo vremena.

Шта уради Муринен? Бивши миљеник гробара на дебију направио хаос! Проверавао зубе... (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dočekao je Mika Murinen da se pokaže u pravom svetlu, prvi put još od odlaska iz Partizana.

Finski reprezentativac našao se u timu Arkanzasa koji je savladao Gonzagu sa 76:72 u pripremnoj utakmici pred više od 16.000 gledalaca.

Nekadašnji miljenik "grobara" počeo je meč u startnoj petorci i ostavio dobar utisak, mada je povratak na parket posle duže pauze doneo i neprijatne momente, odnosno, svađu...

Pred navijačima Arkanzasa, meč je završio sa 10 poena, šest uhvaćenih lopti, ali i tehničkom greškom, jer je aplaudirao protivniku. Na kraju je morao i da proverava zube, na svom debiju pred navijačima Arkanzasa.

- Ostao je dobar osećaj. Kao tim smo dobili jasniju sliku o tome na šta treba da se usredsredimo - rekao je Murinen za finski javni servis Yle.

Protivničku ekipu je opisao kao izuzetno fizički zahtevnog rivala, a posebno se zakuvalo u duelu sa Masambom Diopom. Igrač Gonzage najpre je sapleo Finca, da bi onda razmenili nekoliko reči, Murinen ga je i odgurnuo. Diop je dobio tehničku grešku, ali je istom merom kažnjen i finski as, jer mu je ironično aplaudirao.

Nije to bio jedini trenutak zbog kojeg se našao u centru pažnje. Posle udarca koji je dobio od sopstvenog saigrača morao je nakratko u svlačionicu, ali je ubrzo mogao da nastavi meč.

- Proverili smo da li su svi zubi na broju, pa sam se vratio - otkrio je Murinen.

Iako je bilo udaraca i svađe, oduešvljen je jer se opet našao na parketu.

- Bilo je i dobrih poteza, što je uvek plus. Baš mi je prijalo da igram sa ekipom. Dobro smo funkcionisali zajedno.

Murinen je u Arkanzas stigao posle kratke epizode u Partizanu, u kojem kao jedan od najperspektivnijih mladih evropskih igrača nije dobio značajniju priliku.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Mesecima je čekao odluku NCAA o pravu nastupa, a dozvolu je dobio tek 24. septembra.

- Dobro mi ide na treninzima i uhvatio sam rutinu. To mi je baš značilo - nastavio je Murinen.

Razgovor se nije završio na košarci, pošto se osvrnuo i na vest iz avgusta da je kažnjen zbog prebrze vožnje i istekle vozačke dozvole. U maju je u Helsinkiju vozio 76 kilometara na čas na deonici na kojoj je ograničenje bilo 40, dok mu je američka dozvola istekla još u septembru prošle godine.

- To ubrzavanje bilo je samo glupa, impulsivna odluka. Iz grešaka se uči, da ne bih ponavljao takve nepotrebne stvari. - dodao je Mika.

Otkrio je da su rešeni problemi sa dokumentom.

- Po dolasku u Finsku sam prevideo da proverim da li je dozvola važeća. To je sada sređeno. Dižem ruku i priznajem grešku - zaključio je Murinen.

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