IZLAZNE ANKETE: Opozicioni blok ima više glasova od Likuda, ali nedovoljno za većinu
BIRAČKA mesta na parlamentarnim izborima u Izraelu su zatvorena, a prema izlaznim anketama, opozicioni blok ima tesnu prednost nad vladajućom partijom Likud premijera Benjanima Netanjahua, ali nisu osvojili 61 mesto u Knesetu potrebno za parlamentarnu većinu.
Kako prenose izraelski mediji, Netanjahuov Likud biće najveća stranka u Knesetu sa osvojenih 25 poslaničkih mesta, ali je malo verovatno da će u okviru neke koalicije imati većinu u parlamentu.
Pored toga, opozicioni blok predvođen nekadašnjim načelnikom Generalštaba Izraela Gadijem Ajzenkotom osvojio je više poslaničkih mesta od Likuda, ali ne dovoljno da oformi parlamentarnu većinu, što, prema navodima medija, otvara put za višenedeljne pregovore oko formiranja vlade.
U Izraelu su danas održani vanredni parlamentarni izbori za 120 poslaničkih mesta u Knesetu.
Birališta su bila otvorena od 7 do 22 sata po lokalnom vremenu a pravo glasa imalo je oko 7,3 miliona upisanih birača.
Vladajuća straka Likud podnela je zahtev za produženje vremena glasanja, ali nije saopšteno iz kojeg razloga.
Mediji su preneli da unutar te stranke smatraju da je izlaznost među njihovim pristalicama preniska.
(Tanjug)
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