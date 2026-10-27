Ekonomija

PUTIN SLAVI, EU I ZELENSKI PUKLI OD BESA Tramp razmatra ukidanje sankcija Ruskom fondu za direktne investicije?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 21:45

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ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra ukidanje sankcija Ruskom fondu za direktne investicije, objavio je "Njujork tajms".

ПУТИН СЛАВИ, ЕУ И ЗЕЛЕНСКИ ПУКЛИ ОД БЕСА Трамп разматра укидање санкција Руском фонду за директне инвестиције?

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Na čelu Fonda je specijalni izaslanik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Kako se navodi u članku, ovo se čini u okviru nastojanja da se "poboljšaju odnosi između SAD i Rusije i pomogne u okončanju sukoba" u Ukrajini.

Izvor upućen u pregovore opisao je Kirila Dmitrijeva kao "korisnog posrednika" za američke pregovarače u razgovorima usmerenim na okončanje sukoba.

(rt.rs)

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