PUTIN SLAVI, EU I ZELENSKI PUKLI OD BESA Tramp razmatra ukidanje sankcija Ruskom fondu za direktne investicije?
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra ukidanje sankcija Ruskom fondu za direktne investicije, objavio je "Njujork tajms".
Na čelu Fonda je specijalni izaslanik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
Kako se navodi u članku, ovo se čini u okviru nastojanja da se "poboljšaju odnosi između SAD i Rusije i pomogne u okončanju sukoba" u Ukrajini.
Izvor upućen u pregovore opisao je Kirila Dmitrijeva kao "korisnog posrednika" za američke pregovarače u razgovorima usmerenim na okončanje sukoba.
(rt.rs)
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