Partizan desetkovan u Zetri! Penjaroja: "Imamo problema..."
Crno-beli gostuju u Sarajevu.
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred utakmicu četvrtog kola ABA lige da njegovu ekipu očekuje težak meč protiv Bosne i dodao da crno-beli imaju određenih problema sa povredama.
Regionalni vicešampion gostuje u nedelju (14 časova) Bosni, u sarajevskoj "Zetri".
- Očekuje nas teška utakmica i neće biti lako igrati u Sarajevu. Pobedili su poslednje dve utakmice, a takođe igraju i u Evrokupu. Imamo određenih problema sa povredama, ali smo spremni da sutra pružimo dobru partiju- rekao je Penjaroja za klupski sajt.
Košarkaš crno-belih, Itan Tompson napominje da je utakmica protiv Bosne dobra prilika da on i njegovi saigrači napreduju kao tim.
- U prethodnim utakmicama smo imali određenih problema i grešaka, tako da je ovo šansa da odigramo dobro svih 40 minuta - istakao je Tompson.
Partizan i Bosna posle dva odigrana kola imaju po dve pobede, pa kao vodeći tandem B grupe ulaze u ovaj meč.
Preporučujemo
Katastrofalne vesti za Jokićev Denver! Nagetsi doživeli težak udarac!
17. 10. 2026. u 14:30
Zvezda reagovala saopštenjem: Sve zbog Lige konferencije!
17. 10. 2026. u 12:28
SENZACIJA U ŠANGAJU! Prvi reket sveta šokantnim preokretom ispao od 26. na ATP listi!
17. 10. 2026. u 12:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Jokić ponovo izveo magiju: Pas iza leđa ostavio Lejkerse i publiku bez teksta! (VIDEO)
SRPSKI as je ponovo pokazao da je najbolji dodavač lopte u NBA ligi.
17. 10. 2026. u 07:19
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)