Košarka

Partizan desetkovan u Zetri! Penjaroja: "Imamo problema..."

С.С.

17. 10. 2026. u 14:47

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Crno-beli gostuju u Sarajevu.

Партизан десеткован у Зетри! Пењароја: Имамо проблема...

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred utakmicu četvrtog kola ABA lige da njegovu ekipu očekuje težak meč protiv Bosne i dodao da crno-beli imaju određenih problema sa povredama.

Regionalni vicešampion gostuje u nedelju (14 časova) Bosni, u sarajevskoj "Zetri".

- Očekuje nas teška utakmica i neće biti lako igrati u Sarajevu. Pobedili su poslednje dve utakmice, a takođe igraju i u Evrokupu. Imamo određenih problema sa povredama, ali smo spremni da sutra pružimo dobru partiju-  rekao je Penjaroja za klupski sajt.

Košarkaš crno-belih, Itan Tompson napominje da je utakmica protiv Bosne dobra prilika da on i njegovi saigrači napreduju kao tim.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- U prethodnim utakmicama smo imali određenih problema i grešaka, tako da je ovo šansa da odigramo dobro svih 40 minuta - istakao je Tompson.

Partizan i Bosna posle dva odigrana kola imaju po dve pobede, pa kao vodeći tandem B grupe ulaze u ovaj meč.

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