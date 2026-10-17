Politika

"NE VERUJEM U SLUČAJNOSTI" Mali: Previše je novca uloženo u obojenu revoluciju

В.Н.

17. 10. 2026. u 22:36

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SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o blokaderskim televizijama.

НЕ ВЕРУЈЕМ У СЛУЧАЈНОСТИ Мали: Превише је новца уложено у обојену револуцију

Foto: Printscreen

 - Ne verujem u slučajnosti. To su velike pare i novci uloženi u obojenu revoluciju, da bismo pričali o slučajnostima - rekao je Siniša Mali.

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