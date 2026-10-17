MAKRON POZVAO NA MIRNE PROTESTE: U Parizu zabranjena okupljanja u ključnim zonama

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pozvao je građane koji će danas učestvovati u protestima širom zemlje da poštuju ljude i imovinu i izbegnu nasilje i vandalizam, dok je pariska policija zabranila neprijavljena okupljanja u nekoliko ključnih delova prestonice.

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- Pravo na demonstracije mora da bude praćeno poštovanjem ljudi i imovine, bez vređanja i uništavanja. Zato pozivam na smirenost i poštovanje kako bi se to pravo sačuvalo - rekao je Makron na marginama sastanka Evropskog saveta u Briselu, prenosi danas BFM TV.

On je istakao da demonstranti imaju odgovornost da organizuju proteste na uređen način, poput političkih stranaka i sindikata, upozoravajući da su neprihvatljiva okupljanja na kojima pojedinci nastoje da izazovu nerede i pričine štetu. Ponovio je i podršku policiji i žandarmeriji, navodeći da se pripadnici snaga bezbednosti suočavaju sa ekstremnim nasiljem.

Za danas su širom Francuske najavljene demonstracije i druge akcije u kojima bi trebalo da učestvuju srednjoškolci i studenti, ali i pripadnici pokreta "Žuti prsluci", klimatski aktivisti i sindikati. Francuski premijer Sebastijan Lekorni sazvao je sastanak međuresornog kriznog štaba radi praćenja situacije. Načelnik pariske policije Patris For izdao je naredbe kojima se od 7.00 do 22.00 časa zabranjuju neprijavljena okupljanja i povorke u više strateških delova grada, uključujući područja oko Jelisejske palate i Matinjona, kao i Jelisejska polja. Zabrane obuhvataju i Trg Konkord, Trg Berze, Trg Šatle, oblast Šatle-Le Al, Trg Bastilje, Trg Italije i okolne zone, kao i područja oko Ministarstva unutrašnjih poslova, Narodne skupštine, Senata, Palate pravde, policijske prefekture, gradske kuće i pariskih železničkih stanica. Policija je odbila pojedine prvobitno predložene trase demonstracija i ponudila alternativnu rutu od Trga Republike do Trga Kliši.

Organizatori jednog od skupova odbili su taj predlog. Za kršenje zabrana predviđena je kazna od 135 evra, saopštila je policijska prefektura, navodeći da su alternativne trase određene radi ispunjavanja bezbednosnih zahteva. Prema obaveštenju u koje je BFM imao uvid, policija predviđa između 60.000 i 100.000 demonstranata širom zemlje.

Francuski list "Figaro" navodi da je najavljeno čak 700 protestnih akcija, a na neke od njih pozivaju influenseri, koji podstiču stotine hiljada pratilaca da započnu "rat". Od tih 700 akcija, vlasti 500 smatraju verovatnim.