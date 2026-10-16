Ovo niko nije ni slutio! Evo šta su navijači NEC-a uradili Dušanu Tadiću!

Srpski mađioničar sa loptom, Dušan Tadić, ponovo je u centru pažnje u Holandiji, a o drami koja se odigrala na poslednjem meču Lige Evrope protiv sofijskog Levskog bruji čitav fudbalski svet!

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Sve je počelo pre nekoliko dana kada je iskusni 37-godišnji Srbin podigao ogromnu prašinu i bukvalno uzdrmao tamošnju javnost svojom brutalno iskrenom izjavom za holandske medije. Tadić je otvoreno, bez dlake na jeziku, poručio da mu je Ajaks i dalje standard po kojem meri stvari i da je navikao da igra isključivo za klubove koji osvajaju trofeje, svesno rizikujući bes pristalica svog sadašnjeg kluba, NEC Nejmegena.

- Uz svo poštovanje prema NEC-u, navikao sam igrati za klubove koji osvajaju trofeje. Ajax je bio i ostao moj standard", odjeknule su Tadićeve reči koje su navijači u početku loše protumačili, ali..

Kada je meč počeo, bilo je više nego očigledno da tribine stadiona De Gofert nisu zaboravile ove reči. Svaki Tadićev kontakt sa loptom praćen je pod lupom, a atmosfera je dostigla tačku ključanja početkom drugog poluvremena. Kada je izgubio jedan duel blizu centra terena, stadionom su odjeknuli oštri i glasni zvižduci gnevne publike.

Čak je i televizijski komentator Ziggo Sporta, Brent van Oijen, uživo u prenosu primetio ovu neprijatnu situaciju:

- Navijači su kritični prema svakom detalju koji se tiče Dušana Tadića. Što se njih tiče, on ima nešto da dokaže!

Činilo se da je situacija bezizlazna i da je nekadašnji kapiten Srbije definitivno izgubio podršku svojih navijača. Međutim, niko na stadionu nije mogao ni da nasluti kakav će se istorijski preokret dogoditi u samoj završnici!

Tadić je nastavio da grize na terenu, ostavljajući poslednju kap znoja za tim i pokazujući zašto je vanserijski profesionalac. Igrala se dramatična 82. minuta kada je njegovo telo konačno popustilo pod naletom neverovatnog napora, srpski as se srušio na travu pokošen strašnim grčevima, zbog čega je hitno morao da napusti igru.

U tom trenutku, dok je Tadić sa bolnom grimasom izlazio sa terena, na stadionu je nastao muk, a onda... eksplozija!

Umesto očekivanih zvižduka i osuda, navijači su shvatili koliku žrtvu Srbin podnosi za njihov grb. Ceo stadion je ustao na noge i nagradio ga gromoglasnim, dugotrajnim aplauzom i ovacijama koje su odjekivale čitavim Nejmegenom! Bila je to poruka ponosa i poštovanja koju Tadić nikada neće zaboraviti, a koja je dokazala da navijači iznad svega cene srce i borbenost.

Čak je i zatečeni holandski komentator morao da prizna kapitualaciju pred srpskim inatom i harizmom:

- Malo se vratio u njihovu milost, ipak. On je iskren, govori otvoreno. On je jednostavno svoj, autentičan i daje sve od sebe!

Tadić je još jednom pokazao da ga kritike ne mogu slomiti, već da ga samo motivišu da na terenu postane apsolutni pobednik i natera čak i one koji mu zvižde da mu se na kraju duboko poklone!