Košarka

Srpski reprezentativac tragičar u Turskoj - Promašio šut za pobedu nad Fenerom (VIDEO)

М. З.

04. 10. 2026. u 18:05

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Izvukao se dvostruki pravk Evrope u domaćem prvenstvu.

Српски репрезентативац трагичар у Турској - Промашио шут за победу над Фенером (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Malo je nedostajalo da košarkaši Fenerbahčea još jednom kiksnu u domaćem prvenstvu i ponovo neprijatno iznenade svoje navijače. Glavni krivac što se to nije dogodilo je, nažalost, srpski reprezentativac Filip Barna (26).

Momak koji je minulih sezona u dresu FMP Železnika cepao mrežice u ABA ligi i KLS, letos se preselio u Tursku, gde brani boje Korfeza. Njegov tim je danas u okviru drugog kola Superlige gostovao u Istanbulu i imao je sjajnu priliku da sruši dvostrukog prvaka Evrope.

Naime, domaćin je imao vođstvo od 85:84, ali nije iskoristio poslednji napad. Gosti su imali nešto više od 13 sekundi, loptu je uzeo Barna i odlučio da ide do kraja. Uspeo je da prođe Nikola Melija, krenuo na polaganje, ali nije bio precizan, nakon čega je pobeda pripala ekipi Šarunasa Jasikevičijusa.

Ostao je rođeni Subotičanin da leži na parketu, nadajući se da će arbitri dosuditi prekršaj, ali ništa od toga. Na kraju, meč je završio sa 18 poena i bio je najefikasniji u svom timu, dok su se s druge strane istakli Tejlen Horton Taker sa 22 i Džoni Džuzeng sa 21 poenom.

Podsetimo, prošle nedelje je Bahčešehir našeg trenera Aleksandra Đorđevića i plejmejkera Alekse Avramovića kod kuće savladao Fener sa 98:83.

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