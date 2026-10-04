Alimpijeviću stigle lepe vesti: Vratio se reprezentativac Srbije!
Propustio je nekoliko evroligaških mečeva.
Košarkaši Olimpijakosa imali su (ne)uspešno "duplo kolo" u Evroligi.
Posle pobede u Kaunasu nad Žalgirisom (93:91), usledio je šokantan poraz u Bolonji od virtusa 86:84, trojkom Mura u poslednjoj sekundi.
Oba meča za tim iz Pireja propustio je Nikola Milutinov. Srpski reprzentativac nije bio u protokolu, ali ga je trener crveno-belih uvrstio za današnji duel protiv Iraklisa.
Evropski i grčki šampiona dočekuje ovu ekipu, kao apsolutni favorit, a iskusni centra pojačaće konkurenciju na "petici" kod trenera Jorgosa Barcokasa.
Međutim, Olimpijakos ne ulazi kompletan u ovaj okršaj, pošto je prehlađen Žan Montero, nema ni prekaljenog povratnika Jorgosa Papasa, bivšeg igrača Partizana Tajrika Džonsa i Džejsona Barnela.
Nema sumnje da je povratak Milutinova lepa vest za selektora Srbije, Dušana Alimpijevića, pred važne mečeve protiv Litvanije u finišu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. koje se održava u Kataru, od 27. avgusta do 12. septembra.
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