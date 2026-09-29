Srpski trener poludeo zbog poraza, uleteo u svlačionicu sudija i zaradio drakonsku kaznu
Nekadašnji pomoćni trener Mege u centru skandala.
Srpski košarkaški trener Đorđe Ilić neće voditi Komarno u naredne tri utakmice, nakon što je kažnjen zbog incidenta sa sudijama posle utakmice protiv Intera.
Komarno je na startu sezone poražen na svom terenu od novajlije u ligi rezultatom 81:74, a nezadovoljstvo srpskog trenera završilo se disciplinskom kaznom.
Ilić je suspendovan na tri meča, uz novčanu kaznu od 300 evra i dodatnih 100 evra administrativnih troškova.
Prema zvaničnom izveštaju Igračke komisije Slovačkog košarkaškog saveza, Ilić je nakon utakmice ušao u svlačionicu sudija i verbalno ih napao, pri čemu je govorio povišenim tonom i koristio vulgarne izraze. Nakon toga je, kako se navodi, snažno zalupio vrata svlačionice i napustio prostor.
Komarno je tako uz poraz dobio i dodatni problem već na početku sezone, pošto će ekipa naredna tri meča biti bez svog trenera na klupi.
Ilić ima pravo da uloži žalbu na odluku u roku od 15 dana od njenog objavljivanja, u skladu sa Disciplinskim pravilnikom Slovačkog košarkaškog saveza.
Đorđe Ilić, rođen 6. juna 1983. godine u Beogradu, trenersku karijeru započeo je u KK Borča, a potom je radio u Žarkovu, pre nego što je 2021. postao pomoćni trener Mege, gde je sarađivao sa Vladimirom Jovanovićem i Markom Baraćem. Nakon jedne sezone kao pomoćnik u mađarskom Sombatelju, 2024. je preuzeo Metalac Valjevo kao prvi trener, dok je danas glavni trener u KK Komarno u Slovačkoj.
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