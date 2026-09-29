Košarka

ROKI NAPAO JOKIĆA! Hit scena kruži internetom - Nikola mu nije ostao dužan (VIDEO)

У. Ћ.

29. 09. 2026. u 15:42

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Raspoložen je bio trostruki MVP tokom Medija dana.

РОКИ НАПАО ЈОКИЋА! Хит сцена кружи интернетом - Никола му није остао дужан (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Nikola Jokić ponovo je bio u centru pažnje u Denveru, ali ovog puta košarka nije bila razlog.

Tokom Medija dana Nagetsa u „Bol Areni“, srpski centar našao se u duhovitom okršaju sa klupskom maskotom Rokijem.

Dok je Jokić razgovarao sa novinarima u hodniku dvorane, Roki mu je prišao s leđa i pogodio ga malom lopticom. Maskota je odmah pokušala da pobegne, a usput je napravila i selfi, ali nije računala na Jokićevu reakciju. Srbin je uzeo istu lopticu, a zatim je snažno bacio za Rokijem koji je bežao hodnikom. Maskota je pokušala da se skloni, napravila veliki skok i završila na podu.

Denver je snimak objavio na društvenoj mreži „X“ uz kratku poruku: 

„Samo ja i moj najbolji prijatelj“.

Jokić je tako na početku priprema ponovo pokazao svoju dobro poznatu spontanu i opuštenu stranu, dok je Roki dobio još jednu nezaboravnu epizodu u druženju sa najvećom zvezdom Nagetsa.

Maskota Denvera inače važi za najplaćeniju u NBA ligi, sa procenjenom godišnjom zaradom od 600.000 dolara

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