ROKI NAPAO JOKIĆA! Hit scena kruži internetom - Nikola mu nije ostao dužan (VIDEO)
Raspoložen je bio trostruki MVP tokom Medija dana.
Nikola Jokić ponovo je bio u centru pažnje u Denveru, ali ovog puta košarka nije bila razlog.
Tokom Medija dana Nagetsa u „Bol Areni“, srpski centar našao se u duhovitom okršaju sa klupskom maskotom Rokijem.
Dok je Jokić razgovarao sa novinarima u hodniku dvorane, Roki mu je prišao s leđa i pogodio ga malom lopticom. Maskota je odmah pokušala da pobegne, a usput je napravila i selfi, ali nije računala na Jokićevu reakciju. Srbin je uzeo istu lopticu, a zatim je snažno bacio za Rokijem koji je bežao hodnikom. Maskota je pokušala da se skloni, napravila veliki skok i završila na podu.
Denver je snimak objavio na društvenoj mreži „X“ uz kratku poruku:
„Samo ja i moj najbolji prijatelj“.
Jokić je tako na početku priprema ponovo pokazao svoju dobro poznatu spontanu i opuštenu stranu, dok je Roki dobio još jednu nezaboravnu epizodu u druženju sa najvećom zvezdom Nagetsa.
Maskota Denvera inače važi za najplaćeniju u NBA ligi, sa procenjenom godišnjom zaradom od 600.000 dolara
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Nikoli Jokiću stigao čovek koji mora da spreči katastrofu!
29. 09. 2026. u 07:54
DEŠAVA SE! NBA poslao ponudu Evroligi, odluka pada u Italiji
27. 09. 2026. u 16:49
Umro prvi MVP NBA lige
25. 09. 2026. u 10:27
Bivši košarkaš Crvene zvezde u Finiks Sansima
17. 09. 2026. u 11:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)