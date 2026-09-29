ROKI NAPAO JOKIĆA! Hit scena kruži internetom - Nikola mu nije ostao dužan (VIDEO)

Raspoložen je bio trostruki MVP tokom Medija dana.

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Nikola Jokić ponovo je bio u centru pažnje u Denveru, ali ovog puta košarka nije bila razlog.

Tokom Medija dana Nagetsa u „Bol Areni“, srpski centar našao se u duhovitom okršaju sa klupskom maskotom Rokijem.

Dok je Jokić razgovarao sa novinarima u hodniku dvorane, Roki mu je prišao s leđa i pogodio ga malom lopticom. Maskota je odmah pokušala da pobegne, a usput je napravila i selfi, ali nije računala na Jokićevu reakciju. Srbin je uzeo istu lopticu, a zatim je snažno bacio za Rokijem koji je bežao hodnikom. Maskota je pokušala da se skloni, napravila veliki skok i završila na podu.

Denver je snimak objavio na društvenoj mreži „X“ uz kratku poruku:

„Samo ja i moj najbolji prijatelj“.

Just me and my bestie 🫶 pic.twitter.com/pkYdbv13q5 — SuperMascot Rocky (@TheSuperMascot) September 29, 2026

Jokić je tako na početku priprema ponovo pokazao svoju dobro poznatu spontanu i opuštenu stranu, dok je Roki dobio još jednu nezaboravnu epizodu u druženju sa najvećom zvezdom Nagetsa.

Maskota Denvera inače važi za najplaćeniju u NBA ligi, sa procenjenom godišnjom zaradom od 600.000 dolara