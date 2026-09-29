DOBRI REZULTATI: Pšenice gotovo četiri miliona tona, proizvodnja voća značajno povećana

PROIZVODNjA pšenice u Srbiji ove godine dostigla je 3,966 miliona tona, što je 7,7 odsto više nego 2025. godine, dok se očekuje i veći rod kukuruza, voća i grožđa, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku.

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Prema stanju od 5. septembra, očekivana proizvodnja kukuruza iznosi 4,76 miliona tona, odnosno 12 odsto više nego prošle godine. Rast se očekuje i kod suncokreta, za 1,8 odsto, dok bi proizvodnja soje trebalo da bude manja za 9,5 odsto, a šećerne repe za 21,7 odsto.

Pšenica iznad proseka, kukuruz i soja ispod

U poređenju sa desetogodišnjim prosekom od 2016. do 2025. godine, ovogodišnja proizvodnja pšenice veća je čak 31,8 odsto. Sa druge strane, proizvodnja kukuruza manja je 20,5 odsto, suncokreta 4,7 odsto, šećerne repe 33,7 odsto, dok je soja čak 44,1 odsto ispod desetogodišnjeg proseka.

Šljive i višnje sa najvećim rastom

Znatno bolji rezultati očekuju se u voćarstvu. Proizvodnja šljiva trebalo bi da bude čak 109,2 odsto veća nego prošle godine, jabuka 43,1 odsto, višanja 96,3 odsto, a malina 14,6 odsto.

U odnosu na desetogodišnji prosek, rod šljiva veći je 75,7 odsto, a jabuka 22,5 odsto.

Proizvodnja grožđa očekuje se 6,3 odsto viša nego prošle godine, ali je i dalje 0,6 odsto ispod proseka iz perioda 2016–2025.

(Srbija Danas)