AMERIČKA POSLA: Izmislili milione da ukaljaju Srbina
Dolazak supertalentovanog srpskog košarkaša Nikole Kusturice na čuveni američki koledž UCLA podigao je ogromnu prašinu u tamošnjoj sportskoj javnosti.
Američki mediji su brzo preplavljeni informacijama da je doskorašnji bek Barselone potpisao basnoslovan ugovor vredan čak 12 miliona dolara u okviru NIL platforme (pravo na zaradu od imena, lika i dela). Ipak, iz stručnog štaba tima iz Los Anđelesa stigao je oštar i zvaničan demanti.
Nemanja Jovanović, član stručnog štaba i ofanzivni koordinator UCLA Bruinsa, odlučno je u razgovoru za SB Nation odbacio navode o milionskoj sumi. On tvrdi da iza ovih glasina stoje konkurentski univerziteti koji ne mogu da se pomire sa gubitkom trke za srpskog asa.
"Navodnu cifru od 12 miliona objavili su oni koji su izgubili bitku za Nikolu, pokušavajući da opravdaju neuspeh pred svojim navijačima izgovorom da je momak jednostavno bio preskup", jasan je bio Jovanović.
Predstavnik Bruinsa je naglasio da novac uopšte nije bio primarni motiv za 17-godišnjeg Novosađanina, već isključivo plan za njegov dalji košarkaški napredak. Kusturica je prepoznao UCLA kao idealnu sredinu u kojoj može odmah da računa na status startera i da se kroz američki sistem razvije u legitimnog NBA igrača.
Ogromno interesovanje američkih koledža za mladog Srbina nije slučajnost. Kusturica je već u mlađim kategorijama skrenuo pažnju svetskih skauta. Prvo je briljirao na završnom turniru juniorske Evrolige, gde je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP), nakon što je u velikom finalu protiv Real Madrida predvodio Barselonu do titule sa impresivnim dabl-dabl učinkom od 20 poena i 10 skokova.
Ipak, prelomni trenutak za reakciju stručnog štaba UCLA desio se na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina. U finalnom okršaju protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, Kusturica je u potpunosti dominirao terenom. Iako je reprezentacija Srbije pretrpela ubedljiv poraz, mladi bek je Amerikancima ubacio čak 37 poena i zabeležio 9 skokova. Ta partija je uklonila svaku sumnju kod američkih stručnjaka, koji su odmah reagovali i osigurali potpis momka pred kojim je, po svemu sudeći, svetla NBA budućnost.
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