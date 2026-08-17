Srbija

POŽAR NE UGROŽAVA OPŠTINU ALIBUNAR: Lokalni štab za vanredne situacije o stanju u Deliblatskoj peščari

Јелена Баљак
Jelena Baljak

17. 08. 2026. u 19:09

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ŠTAB za vanredne situacije Opštine Alibunar saopštio je da ta južnobanatska varošica, koja se nalazi na rubu Deliblatske peščare, zasada nije ugrožena zbog širenja požara ka tom delu rezervata, ali da preduzimaju preventivne mere kako bi se zaštitili od eventualne nadolazeće vatre.

ПОЖАР НЕ УГРОЖАВА ОПШТИНУ АЛИБУНАР: Локални штаб за ванредне ситуације о стању у Делиблатској пешчари

Foto: Foto Tanjug

-Svi raspoloživi kapaciteti opštine Alibunar i subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, stavljeni su u stanje pripravnosti. Poljočuvarska služba svakodnevno obilazi granično područje između naše opštine i opštine Kovin, dok je članovi Štaba za vanredne situacije na terenu i u direktnom kontaktu sa svim nadležnim službama. Ponavljamo, požar u ovom trenutku ne ugrožava kuće, naselja i privatnu imovinu, i ne predstavlja opasnost po stanovništvo naše opštine – stoji u saopštenju.

Iz štaba apeluju na građane da isključivo prate zvanične informacije i uputstva nadležnih službi, te da ne iznose neproverene informacije i tvrdnje putem društvenih mreža, jer tako izazivaju širenje panike.

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