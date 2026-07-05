Košarka

ARIS SE NE ŠALI: Vasilis Spanulis doveo još jedno veliko pojačanje

Časlav Vuković

05. 07. 2026. u 14:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ARIS ima velike ambicije u narednoj sezoni. To potvrđuju i potezi kluba u prelaznom roku.

АРИС СЕ НЕ ШАЛИ: Василис Спанулис довео још једно велико појачање

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon što je na mesto trenera postavljen legendarni Vasilis Spanulis, krenulo se sa pravljenjem tima, a klub je ove nedelje predstavio novo veliko pojačanje.

Trogodišnji ugovor sa ekipom iz Soluna potpisao je Kostas Adetokumbo, koji je ovde proveo i deo prošle sezone kao pozajmljen igrač Olimpijakosa.

Pre njega klub je angažovao Kema Birča, Ej Džeja Lidela i Nenada Dimitrijevića. Jasno je da se pravi kvalitetan sastav za narednu sezonu.

Adetokumbo je i član reprezentacije Grčke sa kojom je prethodne godine na Eurobasketu osvojio bronzanu medalju, prvu uopšte za Grke psoel devet godina.  

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu Ja volim Srbiju: Tako su stajale stvari...

Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."