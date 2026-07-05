ARIS SE NE ŠALI: Vasilis Spanulis doveo još jedno veliko pojačanje
ARIS ima velike ambicije u narednoj sezoni. To potvrđuju i potezi kluba u prelaznom roku.
Nakon što je na mesto trenera postavljen legendarni Vasilis Spanulis, krenulo se sa pravljenjem tima, a klub je ove nedelje predstavio novo veliko pojačanje.
Trogodišnji ugovor sa ekipom iz Soluna potpisao je Kostas Adetokumbo, koji je ovde proveo i deo prošle sezone kao pozajmljen igrač Olimpijakosa.
Pre njega klub je angažovao Kema Birča, Ej Džeja Lidela i Nenada Dimitrijevića. Jasno je da se pravi kvalitetan sastav za narednu sezonu.
Adetokumbo je i član reprezentacije Grčke sa kojom je prethodne godine na Eurobasketu osvojio bronzanu medalju, prvu uopšte za Grke psoel devet godina.
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