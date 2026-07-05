Košarka

OSETKOVSKI OPET U ŠPANIJI: Amerikanac posle odlaska iz Partizana brzo pronašao novi klub

Časlav Vuković

05. 07. 2026. u 14:55

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DILAN Osetkovski je napustio Partizan i nije mu dugo trebalo da pronađe novi klub.

ОСЕТКОВСКИ ОПЕТ У ШПАНИЈИ: Американац после одласка из Партизана брзо пронашао нови клуб

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Amerikanac je potpisao za Valensiju do juna 2028. godine, saopštio je ove nedelje šampion Šanije.

Osetkovski se tako vratio u ovu zemlju, gde je sa dosta uspeha od 2022. do 2025. godine igrao za Unikahu.

On je u Evroligi odigrao 35 utakmica za Partizan i beležio u proseku 7,2 poena, 2,9 skokova, asistenciju i ukradenu loptu za 20 minuta na parketu. U ABA ligi beležio je za 21 minut na parketu 8,4 poena, 2,9 skokova i 1,5 asistenciju u proseku.

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