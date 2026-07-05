ALIMPIJEVIĆ PRED BOSNU: Biće drugačije nego sa Švajcarskom, ponosni smo na "orliće", impresionirali su me

SRBIJA će prvi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027 okončati utakmicom protiv Bosne i Hercegovine. Pred taj duel se obratio selektor Dušan Alimpijević.

FOTO: N. Skenderija

On se najpre osvrnuo na protivnika za koga smatra da je kvalitetan.

- Videli smo u utakmicama sa Švajcarskom da je Bosna dosta dobro izgledala, znamo i kako je nama bilo u poslednjoj utakmici, tako da biće potpuno drugačiji meč od onog koji smo videli u ovom prozoru sa Švajcarskom. Radi se o ekipi koja igra čvrsto, sa dosta kontakta, dok smo sa druge strane imali Švajcarsku koja je više orijentisana na šut spolja tako da je jasno da se radi o drugačijim protivnicima - rekao je Alimpijević.

Za razliku od prvog meča ovih selekcija, sad je dosta promena u sastavima.

- U odnosu na prethodnu utakmicu koju smo odigrali sa njima, mi imamo osam novih košarkaša u sastavu, a oni četiri.

"Orlovi" su u pobedi nad Švajcarskom upisali čak 32 asistencije.

- Videli smo mi da naša igra izgleda dosta dobro i na treninzima, pre svega timski. Na taj podatak o asistencijama sam naročito ponosan, ima tu drugih stvari koje moraju da se zategnu, ali broj asistencija pokazuje da između igrača vlada dobra astmosfera.

Reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se u finale Svetskog prvenstva i čeka je okšraj sa Sjedinjenim Američkim Državama. Alimpijević je naglasio da su seniori ispratili uspeh mlađih kolega.

- Ceo stručni štab je gledao tu utakmicu, ponosni smo na tu decu. Imao sam priliku da ih gledam u prijateljskom duelu u Istanbulu i impresionirali su me načinom na koji su preokrenuli utakmicu protiv Litvanije, jer su u prvom poluvremenu gubili sa više od 20 poena ali su uspeli da naprave preokret i pobede. To je zaista nešto što treba da krasi sve selekcije Srbije, način na koji se bore, karakter, pojačana doza patriotizma kada se nosi dres Srbije. Za mene je uspeh već bio ulazak u polufinale, a ovo je još fantastičnije.

Prokomentarisao je i kolege koje rade u pomenutoj selekciji.

- Nema tu zaista nikakvih saveta, oni rade odličan posao i način na koji predstavljaju svoju državu govori da ćemo imati u budućnosti veliki broj košarkaša na koji ćemo moći da računamo i to me raduje.

Posebna raduje atmosfera u ekipi.

- Mene raduje atmosfera unutar ekipe, ali i oko ekipe. Karte za ovu utakmicu su odavno rasprodate, da smo imali priliku da igramo u Areni napunili bismo i nju. Drago mi je zbog ovih momaka koji su odvojili svoje vreme od odmora, oporavka, te odlučili da igraju za nacionalni tim.

Za kraj je prokomentarisao zdravstveno stanje pred duel sa BiH.

- Plavšić ima povredu ramena pa nije u mogućnosti da nešto previše pomogne timu, a Dobrić je imao taj peh na prijateljskoj utakmici sa Češkom, tako da će on biti spreman u avgustu - zaključio je Alimpijević.

Podsetimo, ova utakmica igra se u ponedeljak od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić", a Srbija posle pet mečeva ima učinak 3-2.

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