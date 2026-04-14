"Da učinimo da izgube i drugu utakmicu kod kuće!" Ibuka Izundu pred meč Real Madrid - Crvena zvezda

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu izjavio je danas u Beogradu da očekuje težak meč protiv Reala i dodao da madridski klub ima dobar i talentovan tim.

Izundu je nedavno produžio ugovor sa Zvezdom na još dve godine.

"Srećan sam što ostajem ovde još dve godine. Tim je srećan, moja porodica takođe, ja isto. Uradio sam sve što je tim tražio od mene da radim. Bio sam pozitivan i spreman kada god me je trener pozvao. Bilo je nekoliko timova u igri, dobrih timova, ali imalo je smisla za mene da ostanem ovde i to je odluka koju sam doneo", rekao je Izundu na konferenciji za medije.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u četvrtak u Madridu od 20.45 časova ekipi Reala u utakmici poslednjeg, 38. kola Evrolige.

Crvena zvezda je kolo pre kraja regularnog dela sezone obezbedila plej-in, a "crveno-beli" imaju šanse i za direktan plasman u plej-of Evrolige.

"Biće teško, imaju dobar i talentovan tim. Nikada nije lako igrati tamo. Imamo na mnogo stvari da se fokusiramo i misiju da ostvarimo. Moramo da budemo fokusirani, da igramo čvrsto i da pokušamo da pobedimo. Pokušaćemo da učinimo da izgube i drugu utakmicu kod kuće", dodao je Izundu.

On je naveo da je zadovoljan rezultatima u dosadašnjem delu sezone.

"Želeo bih da smo bolje plasirani. Imamo priliku da se borimo za plej-of, imamo šansu da odemo direktno. Ovo je moja prva godina u Evroligi i srećan sam. Sledeće godine ćemo probati da osiguramo direktno mesto", rekao je Izundu.

Real se nalazi na trećem mestu na tabeli Evrolige sa 23 pobede i 14 poraza, dok je Zvezda na sedmoj poziciji sa skorom 21/16.

