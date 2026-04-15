Grobari su to želeli da čuju! Ovo su prve reči Lovernja posle povratka u Partizan!

Prvi strani kapiten crno-belih ispunio davnašnje obežanje.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaški klub Partizan danas je i zvanično saopštio da će Žofri Lovernj od naredne sezone ponovo igrati u srpskom i regionalnom šampionu.

Tim iz Humske tako je posle 12 godina uspeo da vrati francuskog centra, koji se odmah po objavi crno-belih i sam oglasio na društvenim mrežama.

Podsetimo, prvi stranac koji je bio kapiten u istoriji Partizana, posle godinu dana igranja u Kuvajtu vratio se u Beograd.

Sada je Francuz ostavio na svom Instagramu poruku sledeće sadržine:

"Obećanje je ispunjeno. Četrnaest godina nakon mog dolaska, i 12 godina nakon odlaska… vraćam se tamo gde je sve počelo. Ponovo sam igrač Partizana", napisao je Lovernj.

Tokom dosadašnje karijere, po odlasku iz Partizana, Žofri je igrao za Himki, Denver Nagetse, Oklahoma siti Tanderse, San Antonio Sparse, Čikago Bulse, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.

