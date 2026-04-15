Košarka

Grobari su to želeli da čuju! Ovo su prve reči Lovernja posle povratka u Partizan!

Новости.онлине

15. 04. 2026. u 14:55

Prvi strani kapiten crno-belih ispunio davnašnje obežanje.

Гробари су то желели да чују! Ово су прве речи Ловерња после повратка у Партизан!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaški klub Partizan danas je i zvanično saopštio da će Žofri Lovernj od naredne sezone ponovo igrati u srpskom i regionalnom šampionu.

Tim iz Humske tako je posle 12 godina uspeo da vrati francuskog centra, koji se odmah po objavi crno-belih i sam oglasio na društvenim mrežama.

Podsetimo, prvi stranac koji je bio kapiten u istoriji Partizana, posle godinu dana igranja u Kuvajtu vratio se u Beograd.

Sada je Francuz ostavio na svom Instagramu poruku sledeće sadržine:

"Obećanje je ispunjeno. Četrnaest godina nakon mog dolaska, i 12 godina nakon odlaska… vraćam se tamo gde je sve počelo. Ponovo sam igrač Partizana", napisao je Lovernj.

Tokom dosadašnje karijere, po odlasku iz Partizana, Žofri je igrao za Himki, Denver Nagetse, Oklahoma siti Tanderse, San Antonio Sparse, Čikago Bulse, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.

Preporučujemo

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

