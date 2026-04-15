Penjaroja ne razmišlja o pojačanjima! Trener Partizana otkrio pred Baskoniju: "Važno je da..."

15. 04. 2026. u 15:05

Crno-beli se pred "grobarima" opraštaju od evroligaške sezone.

Šef stručnog štaba košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred utakmicu poslednjeg, 38. kola Evrolige da njegova ekipa želi da pobedom završi učešće u ovosezonskom ciklusu.

Srpski i regionalni šampion dočekaće u sredučetvrtak (20.30) Baskoniju u Areni.

"Moj dolazak u Beograd je došao u teškom momentu, prve tri-četiri nedelje je bilo teško takmičiti se, ne pobeđivati, nego takmičiti se. Ipak, sada sam ponosan. Baskonija igra sjajno, u ovom trenutku su odlični, imaju osam pobeda zaredom i biće teško za nas. Mi želimo da odigramo dobru utakmicu i pobedimo poslednju utakmicu u Evroligi ove sezone. Iako sam imao lepe uspomene iz Baskonije, neću biti toliko emotivan", rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.

On je naveo da "crno-beli" imaju neverovatnu podršku navijača u svim takmičenjima.

"Jasno je da je atmosfera bila teška kada sam došao, ali dve-tri utakmice nakon toga je bilo sjajno igrati Evroligu. Nadam se da će sledeće sezone biti bolje", izjavio je trener Partizana.

Španac je dodao da nije razgovarao sa upravom Partizana o sledećoj sezoni.

"Ne, moj fokus je na ovu sezonu. Da pobedimo sutrašnju utakmicu, da završimo sezonu u Evroligi i da krenemo po titulu u ABA ligi", izjavio je Penjaroja.

Trener Partizana je naglasio da su svi spremni za sutrašnju utakmicu.

"Dvejn Vašington je danas trenirao, Mario Nakić je spreman za sutra. Svi su spremni", naveo je Penjaroja.

Partizan se nalazi na 16. mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i 22 poraza, dok je Baskonija na 17. poziciji sa učinkom 13-24.

