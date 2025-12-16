PREUZIMA OKS: Skupština konstatovala ostavku Dejana Tomaševića

Skupština Srbije konstatovala je danas ostavku poslanika Dejana Tomaševića sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Foto: Z. Jovanović

Skupštinski odbor za administrativno-budžetska i imunitetsko-mandatna pitanja Skupštine Srbije razmotrio je nedavno ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Tomašević i predložio Skupštini da konstatuje prestanak njegovg mandata.

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Dejan Tomašević izabran je 11. decembra za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije (OKS).

