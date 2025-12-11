EVROLIGA PRESEKLA! Poznate sudije za meč Partizana i Crvene zvezde

Španci Karlos Peruga i Emilio Perez i Letonac Kristaps Konstantinovs sudiće meč 15. kola Evrolige između Partizana i Crvene zvezde, saopšteno je na zvaničnom sajtu najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Utakmica između Partizana i Crvene zvezde biće odigrana sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni.

Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 16. poziciji sa skorom 5/9.

