KAKO SE FENERBAHČE SPREMAO ZA CRNO-BELE? Partizanove pesme na treningu istanbulskog tima

Košarkaš Fenerbeahčea, Bonzi Kolson, otkrio je kako su se spremali on i njegovi saigrači za meč sa Partizanom u Beogradu.

FOTO: Tanjug

Uoči dolaska u Beograd, Fenerbahče je imao i specijalnu vrstu pripreme… Onu koju je smislio Šarunas Jasikevičijus, čovek koji i sam dobro zna šta znači igrati pred najbučnijim navijačima u Evropi.

- Ono što je zanimljivo, trener Šaras je na treningu u Istanbulu, tokom čitavog treninga puštao sa razglasa u našoj dvorani Partizanove pesme, navijačke povike. Sve vreme je puštao, čak i kada smo samo šutirali na koš, nije smanjivao zvuk. Hteo je da se naviknemo na ono što nas čeka u Areni, posebno momci koji to nikada nisu iskusili. Generalno većina nas zna šta nas čeka i spremni smo.

Na pitanje koje beogradsko gostovanje je „luđe“, Kolson se diplomatski nasmejao.

- Meni je iskreno skoro pa identično. Sve mi to zvuči slično, glasni su i navijači Partizana kao i Crvene zvezde. Obe atmosfere su zanimljive i lude. - rekao je košarkaš Fenerbahčea Bonzi Kolson za Mozzart sport.

