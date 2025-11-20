OGLASIO SE MAJAMI! Evo šta se dešava sa Nikolom Jovićem
Košarkaši Majami podižu formu o čemu svedoči trijumf protiv Golden Stejta - 110:96.
Ono što začudilo sve ljubitelje košarke u Srbiji je informacija da NIkola Jović nije bio u sastavu ekipe sa Floride.
Posle meče Majami je izdao kratko saopštenje da Nikola oseća bol u desnom kuku i da je to razlog zbog čega je propustio duel sa Golden Stejtom. Ne navodi se koliko će Jović odsustvovati sa terene, već se kaže da će se situacija pratiti iz dana u dan.
Norman Pauel je predvodio ekipu sa Floride 25 poena, dok je povratnik posle povrede Bem Adebajo ubacio 20.
U dresu Voriorsa najraspoloženiji je bio Brendin Podziemski sa 20 poena, Kventin Post je završio sa 19, a Badi Hild sa 18 poena.
