VRATI GA SADA NA KLUPU AKO SMEŠ! Bogdan Bogdanović dominantan u pobedi Klipersa

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović upisao je 21 poen u pobedi Los Anđeles klipersa nad Dalas maveriksima 133:128 posle dva produžetka.

FOTO: Tanjug/AP

Partija koja nagoveštava uspon forme Bogdana Bogdanovića. Čekalo se na oporavak od povreda i hvatanje ritma, bilo je nesuglasica sa trenerom Tajronom Luom, ali je bar na gostovanju kod Dalasa pokazao ono po čemu ga poznaju i zbog čega ga cene.

Klipersi su prekinuli niz od šest poraza protiv pretposlednjeg tima Zapada, slavljem nakon dva produžetka. Da su zdravi Kavaj Lenard i Bredli Bil u sastavu gostiju, a Entoni Dejvis i Kajri Irving kod domaćina, pažnja ka ovom duelu bila bi veća. Ovako, kvalitetom siromašniji timovi su ipak odigrali iznenađujuće uzbudljiv meč.

Prednost od 13 poena u poslednjoj deonici, do koje su došli uzastopnim torjkama Bogdanovića, prosuta se odgovorom Dalasa 15:3 za 108:108. Košem Dianđela Rasela došlo se do produžetka.

Egal borba nastavila se i u dodatnom periodu, a prvi pik ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg je košem na 20 sekundi do kraja za 123:123 obezbedio i drugi produžetak.

Meč je prelomljen sredinom drugog produžetka, kad Klipersi čine šest poena zaredom, mahom kroz slobodna bacanja.

Najveće ime u redovima Klipersa Džejms Harden je briljirao sa 41 poenom, 14 skokova i 11 asistencija. Ivica Zubac je upisao 27 poena i 11 skokova. Bogdanović je sem 21 poena upisao i po tri skoka i asistencije, te četiri ukradene lopte.

Dianđelo Rasel i Nadži Maršal su bili najefikasniji kod Dalasa sa po 28 poena, Kuper Fleg je završio sa 16 poena, a Klej Tompson sa 13 poena.

Klipersima sa skorom 4-8 slede gostovanja po istoku, počevši od Bostona.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA