VRATI GA SADA NA KLUPU AKO SMEŠ! Bogdan Bogdanović dominantan u pobedi Klipersa
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović upisao je 21 poen u pobedi Los Anđeles klipersa nad Dalas maveriksima 133:128 posle dva produžetka.
Partija koja nagoveštava uspon forme Bogdana Bogdanovića. Čekalo se na oporavak od povreda i hvatanje ritma, bilo je nesuglasica sa trenerom Tajronom Luom, ali je bar na gostovanju kod Dalasa pokazao ono po čemu ga poznaju i zbog čega ga cene.
Klipersi su prekinuli niz od šest poraza protiv pretposlednjeg tima Zapada, slavljem nakon dva produžetka. Da su zdravi Kavaj Lenard i Bredli Bil u sastavu gostiju, a Entoni Dejvis i Kajri Irving kod domaćina, pažnja ka ovom duelu bila bi veća. Ovako, kvalitetom siromašniji timovi su ipak odigrali iznenađujuće uzbudljiv meč.
Prednost od 13 poena u poslednjoj deonici, do koje su došli uzastopnim torjkama Bogdanovića, prosuta se odgovorom Dalasa 15:3 za 108:108. Košem Dianđela Rasela došlo se do produžetka.
Egal borba nastavila se i u dodatnom periodu, a prvi pik ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg je košem na 20 sekundi do kraja za 123:123 obezbedio i drugi produžetak.
Meč je prelomljen sredinom drugog produžetka, kad Klipersi čine šest poena zaredom, mahom kroz slobodna bacanja.
Najveće ime u redovima Klipersa Džejms Harden je briljirao sa 41 poenom, 14 skokova i 11 asistencija. Ivica Zubac je upisao 27 poena i 11 skokova. Bogdanović je sem 21 poena upisao i po tri skoka i asistencije, te četiri ukradene lopte.
Dianđelo Rasel i Nadži Maršal su bili najefikasniji kod Dalasa sa po 28 poena, Kuper Fleg je završio sa 16 poena, a Klej Tompson sa 13 poena.
Klipersima sa skorom 4-8 slede gostovanja po istoku, počevši od Bostona.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KATASTROFA! Evo koliko je Srbija izgubila novca što neće igrati na Mundijalu
14. 11. 2025. u 09:33
GOTOVO JE! Crvena zvezda rešila pitanje trenera
14. 11. 2025. u 08:35
PITA SE I LAŽNA DRŽAVA KOSOVO! Srbija može na Mundijal samo uz ovaj ludi scenario
14. 11. 2025. u 07:41
ĐURICA MUDRO ZBORI: "Male kvote ruše tikete!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)