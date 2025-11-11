TEŽAK PORAZ ZVEZDE: Dubai prekinuo seriju od 7 pobeda, a dvojac se povredio!

CRVENA zvezda je gostovala Dubaiju u 10. kolu Evrolige. Slavio je domaćin 102:86

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Čima Moneke nije igrao na ovom meču zbog problema sa preponama. Iako je doputovao u arenu, nije se skidao. Dok se u završnici povredio Ebuka Izundu, te je crveno-belima od starta bila situacija dosta otežana.



Izabranici Saše Obradovića u ovaj meč ušli su sa sedam uzastopnih pobeda, ali ga nisu na najbolji način otvorili. Razigrani domaćin imao je vođstvo tokom početnog kvartala. Kenan Kamenjaš i ALeksa Avramović pomogli su da steknu prednost, a potom je održavaju (29:21).



U nastavku su gosti uspeli da se konsoliduju, čak i da povedu. Dubai je imao veći broj skokova od rivala (15/10).

Kamenjaš je najefikasniji pojedinac u prvom poluvremenu sa 12 postignutih poena, Aleksa Avramović prati ga sa 10. U ekipi Zvezde Šemi Odželej postigao je takođe 10. Dok je Nikola Kalinić odličan bio u odbrani, postigao je i osam poena, koliko ima i Motejunas.

Dugo je Zvezda u trećoj četvrtini bila bez koša iz igre.

Domaći tim je igrao izuzetno čvrsto i tim Saše Obradovića nizao je izgubljene lopte i loše odluke u napadu.

Dubai je u par navrata imao 11 poena prednosti (i seriju 10:0), ali je gostujući tim postepeno uspevao da nadoknađuje zaostatak, nakon 30 minuta igre 69:65.

Igralo se u poslednjih 10 minuta dinamično, u visokom tempu, došla je domaća ekipa do prednosti devet razlike i uspela da održava stečenu prednost do samog kraja.

Četiri minuta pre kraja dodatan problem za Zvezdu bila je povreda Izundua, koji je hramljući uz pomoć saigrača napustio igru. On je trenutno osmi povređeni igrač u timu beogradskog tima.

Do kraja je rutinski domaćin meč priveo kraju i slavio 102:86

DUBAI - ZVEZDA / 102:86 (29:21, 22:26, 16:16, 33:21) DUBAI: Dangubić, Bejkon 16, Avramović 17, Abas 2, Prepelić 8, Bertans 8, Elis, Kondić, Sanli, Vrajt 18, Petrušev 13, Kamenjaš 20 ZVEZDA: Miler-Mekentajer 9, lavšić, Miljenović, Batler 10, Davidovac 5, Kalinić 8, Dobrić 9, Motejunas 12, Izundu 16, Odželej 15, Moneke, Jago 2



KRAJ MEČA

40' Pogodio je Odželej, a nakon povrede Izundua dosta je pala Zvezda u igri.

36' POvredio se Izundu, košarkaša Zvezde izneli su članovi tima na klupu, a Bejkon pogađa još jednom za +15 Dubaija - 90:75.

33' NIkola Kalinić dobar nakon skoka, dodaje do Dobrića za tri 78:73

32' Izundu vraća u koš nakon skoka.

31' Ognjen Dobrić pogađa drugu trojku na meču. Pre toga pogodio je Aleksa Avramović trojku, pa zatim Kamenjaš.

KRAJ TREĆE ČETVRTINE 16:16

30' Pogodak Izundua, pa dva penala Miler-Mekentajera, nakon toga dva penala za Jaga. Prekida Kamenjaš nalet Zvezde - 67:63. Izundu sjajno reaguje pod košem rivala. Na kraju, Mekinli Rajt pogađa...

26' Važna trojka Davidovca, Zvezda ponovo na minus 5, vraća Petrušev 65:57.

25' Semi Odželej pogađa trojku, treću iz četiri pokušaja - 60:52

24' 10:0 napravili su seriju domaći košarkaši pre nego je poene ubacio Motijunas. Mekinli Rajt, Kamenjaš su sipali u obruč rivala, a Saša Obradović tražio je minut odmora

22' Petu trojku pogađa Dubai, Klemen Prepelič preko ruke ubacuje za 54:47. Mekinli Rajt ubacuje poene sa penala - 56:47

KRAJ DRUGE ČETVRTINE:

20' Zvezda poenima zatvara poluvreme. Promašio je Kalinić u poslednjim sekundama, sjajno to ispratio Izundu koji je poentirao za kraj poluvremena - 51:47

19' Promašio je Petrušev, a nakon skoka dodao do Bertansa koji pogađa za tri - 51:45.

18' Miler Mekentajer ubacuje nove poene za Zvezdu, Kamenjaš vezuje četiri poena (dva sa penala), a nakon toga pogađa i Avramović sa penala 48:43

15' Prepelič pogađa penale, potom i Bejkon, 38:38

14 'Nikola Kalinić pogađa za tri, a Golemac traži minut odmora. Nakon toga pogađa Izundu uz faul, Zvezda vodi 32:35. Nakon toga poene ubacuje Petrušev, pa Dobrić za tri.

13' Poentirao je još jednom Kalinić, potom Izundu uz faul, Zvezda se vratila u meč 31:29

12' Dozvoljava Zvezda previše ofanzivnih skokova rivalu, a nakon poslednjeg Bertans je poentirao 31:24.

11' Kalinić pogađa dvojku uz faul, bio je precizan 29:24

Iako se zagrevao i delovalo je da će sve biti u sastavu, Čima Moneke je osetio bol zbog kojeg neće igrati večeras, ovu informaciju javio je Meridian Sport.

10 KRAJ PRVE ČETVRTINE 29:21

8' Ubacuje nove poene Batler, potom Avudu - 24:20

7' Odželej za dva, pa trojka Avramovića koji se vratio na teren posle povrede.

6' Motijunas ubacuje sedme poene, a Batler prve na meču, održavaju crveno-beli zaostatak 16:12

5' Mekinli Rajt ubacuje nove poene za klub iz UAE - 15:8

4'Nove poene ubacuje Bejkon, zanimljivo da je ovo njegov 1004. poen bio u karijeri u Evroligi za 13:8. Motijunas je još jednom na drugoj strani bio dobar.

3' Novi poeni Kamenjaša, pogodio je za dva. Potom pogađa i Vejkon za tri, Motijunas ubacuje trojku za crno-bele - 11:8.

2' Kamenjaš je pogodio prve poene na asistenciju Petruševa, a potom i bivši košarkaš Zvezde ubacuje poene - 4:0, trojku na drugoj strani ubacuje Semi Odželej.

UOČI MEČA

Košarkaši Crvene zvezde posle skoro dva meseca igranja u Srbiji putuju u Ujedinjene Arapske Emirate.

Crveno-belima je nastupanje pred domaćom publikom u Evroligi pomoglo da ostvari sedam pobeda u nizu, po čemu su tim sa najboljom formom.

Ekipa Saše Obradovića uspela je u tome uprkos seriji pehova u vidu povređenih košarkaša, gotovo nestvarno zvuči podatak da su pobeđivali uprkos odsustvu osam košarkaša.

U regionalnoj ligi Zvezda je na učinku od tri pobede i dva poraza, a upravo je Dubai ekipa koja još uvek nije gubila u ABA ligi.

Tim Jurice Golemca ima tri pobede i šest poraza, a zanimljivo je da je upisao četiri u nizu pred ovaj meč.

Međusobni dueli u korist Dubaija

S obzirom da je nedavno osnovan, Zvezda je sa timom iz Emirata odigrala tek tri meča. Dva takmičarska i jedan revijalni u okviru VTB Superkupa.

U takmičarskim duelima u sklopu ABA lige, oba puta je trijumfovao Dubai. Na Bliskom istoku je bilo 86:84, a u Beogradu 92:107 za novajlije u Evroligi.

