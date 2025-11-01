OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

NIKOLA Jokić je kao po običaju bio na visini zadatka, malo je nedostajalo da upiše novi tripl-dabl, ali je njegov Denver poražen od Portlanda.

FOTO: Tanjug/AP

Iako je Aron Gordon tragičar zbog faula u završnici, pričaće se o bravurama Nikole Jokića. Srbin je u poslednjoj sekundi imao šut za produžetak, ali je pre toga briljirao.

Sjajan potez viđen je u drugoj četvrtini susreta.

Tada je Nikola Jokić dobio loptu, gradio se leđima, a onda jednim potezom i okretom izbacio rivala, potom i zakucao preko protivničkog košarkaša.

Cela klupa je tada skočila na noge, jer ovakve poteze ne viđamo često od njega, iako je jasno da to itekako može.

Nikola Jokic with the post move on Donovan Clingan and the two-handed dunk (with replays) pic.twitter.com/zJjgsFBIca — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) November 1, 2025

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA