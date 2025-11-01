OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)
NIKOLA Jokić je kao po običaju bio na visini zadatka, malo je nedostajalo da upiše novi tripl-dabl, ali je njegov Denver poražen od Portlanda.
Iako je Aron Gordon tragičar zbog faula u završnici, pričaće se o bravurama Nikole Jokića. Srbin je u poslednjoj sekundi imao šut za produžetak, ali je pre toga briljirao.
Sjajan potez viđen je u drugoj četvrtini susreta.
Tada je Nikola Jokić dobio loptu, gradio se leđima, a onda jednim potezom i okretom izbacio rivala, potom i zakucao preko protivničkog košarkaša.
Cela klupa je tada skočila na noge, jer ovakve poteze ne viđamo često od njega, iako je jasno da to itekako može.
