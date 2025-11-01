Košarka

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

Новости онлајн

01. 11. 2025. u 10:13

NIKOLA Jokić je kao po običaju bio na visini zadatka, malo je nedostajalo da upiše novi tripl-dabl, ali je njegov Denver poražen od Portlanda.

ОВО СЕ НЕ ВИЂА ЧЕСТО! Никола Јокић се затрчао ка кошу и дигао све на ноге (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Iako je Aron Gordon tragičar zbog faula u završnici, pričaće se o bravurama Nikole Jokića. Srbin je u poslednjoj sekundi imao šut za produžetak, ali je pre toga briljirao. 

Sjajan potez viđen je u drugoj četvrtini susreta. 

Tada je Nikola Jokić dobio loptu, gradio se leđima, a onda jednim potezom i okretom izbacio rivala, potom i zakucao preko protivničkog košarkaša. 

Cela klupa je tada skočila na noge, jer ovakve poteze  ne viđamo često od njega, iako je jasno da to itekako može.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU